Galerii. Rahvusraamatukogu ja LVLup!-i näitus teeb läbilõike videomängudest läbi kolme kümnendi

Rahvusraamatukogu korraldab esmaspäeval, 19. aprillil kell 17.30 koostöös videomängude muuseumiga LVLup! virtuaalse avamistuuri näitusel "Tee parem midagi kasulikku!". Tuur saadab täiskasvanud tagasi nooruspõlve ning tutvustab noortele retrokonsoole ja -mänge, mis on pärit alates 1970. aastatest. Huvilised pääsevad näitusele kohe, kui koroonapiirangud leevenevad.

Virtuaaltuuriga avab rahvusraamatukogu koostöös videomängude muuseumiga LVLup! valminud interaktiivse näituse "Tee parem midagi kasulikku". Avamisel räägivad videomängudest, nende mängimisest ja rollist Eesti ning maailma kultuuripärandis LVLup! muuseumist Andrejs Rusinovskis, Camille Laurelli ja Sigrid Liira ning rahvusraamatukogust Argo Kerb.

Näitusel saab näha suurt hulka retrokonsoole ja muid unikaalseid elektroonikaseadmeid 1970. aastatest 2000. aastateni. Väljapaneku kuraatorite Camille Laurelli ja Andrejs Rusinovskise sõnul pöörab näitus erilist tähelepanu seadmetele ja mängudele, mis muutsid meie kohalikku ettekujutust mängudest ning mis samal ajal kujundasid videomängude tööstust kogu maailmas.

Videomängud olid olemas juba Nõukogude Liidus, kuid laiemalt leviva meediumi ja kultuurinähtusena said siin juured alla alles 80ndate teisel poolel ja 90ndate alguses. Seetõttu on ka Eesti videomängude (tuntud ka kui telekamängud) ja nende mängimise ajalugu teistest lääneriikidest märkimisväärselt erinev.

Nagu ka mujal maailmas, ei nähtud videomänge kuraatorite sõnul osana kultuurist ja kunstist, vaid pigem lastele suunatud meelelahutusena. "Tee parem midagi kasulikku!" öeldi mitme põlvkonna miljonitele mängijatele. Tänaseks on videomängude tööstus aga kasvanud suuremaks kui muusika- ja kinotööstus ning mängimisest saab mõelda aina rohkem kui kõrgkultuurist, spordist või isegi tööst.

Kui tänaseks on keskmise videomängude (ja arvuti- ja mobiilimängude) mängija keskmine vanus ka Eestis juba nähtavasti üle 30 ja ehk isegi 40 eluaasta, siis näitus "Tee parem midagi kasulikku!" viib ka täiskasvanud tagasi nooruspõlve ja tutvustab retrokonsoole- ning mänge alates 1970ndatest kuni 2000ndate esimese pooleni ka tänasele noorele.

Mario Bros., Street Fighter II, Brick Game, Flipper, Pac-Man, Road Race, Circus, Sonic the Hedgehog, TaleSpin, Flipper – rahvusraamatukogu ootab virtuaaltuurile kõiki, kellele need on tuttavad ja toovad esile mälestusi lihtsamast ajast.

Näitus "Tee parem midagi kasulikku" rahvusraamatukogu viiendal korrusel avaneb rahvusraamatukogus kohe, kui koroonaolud ja riiklikud reeglid seda lubavad.

Kohapeal saab kineskoopekraanide taga proovida kümneid erinevaid mänge 14 mängukonsoolil läbi kolme kümnendi. Peaaegu ajastutruul arvutil saab vaadata ja proovida üht Eesti esimest arvutimängu SkyRoads, mille lõid Ahti Heinla, Priit Kasesalu ja Jaan Tallinn aastal 1993.

Näituse virtuaaltuur toimub eesti ja inglise keeles esmaspäeval, 19. aprillil kell 17.30 Eesti rahvusraamatukogu Youtube'i kanalil.