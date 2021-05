Rahvusraamatukogu lugemisalad on tänasest taas avatud

Alates tänasest on Rahvusraamatukogu lugemisalad taas külastajatele avatud. Uuesti on avatud ka näitusealad ja raamatukogu külastajatel avaneb taas võimalus kasutada individuaalseid tööruume.

Kõik lugemisalad on avatud, ent lugemissaalide ustel on ruumi mahupiirangud, mida tuleb järgida. Ka näitusesaalides tuleb järgida riiklikult sätestatud 25% täituvust ja 2+2 nõuet. Võimalik on broneerida privaatseid tööruume, mis mahutavad 1-2 inimest ja pakuvad kodukontorile vaheldust. Samuti on võimalik kasutada klaveriruumi. Rühmaruumid jäävad suletuks.

Teoseid saab endiselt laenata ka kontaktivabalt. Tellitud raamatud saab kätte kas raamatukapist või Omniva vahendusel. Raamatukogus on võimalik füüsiliselt laenutada teoseid ka fuajees asuvas iseteenindusautomaadis, mis aitab inimkontakte veelgi vähendada. Raamatuid saab tagastada nii raamatukappi, Omniva vahendusel, iseteenindusautomaadis kui ka Endla tn poolse sissepääsu tagastuskasti (avatud E–P kella 7.00–22.00).

Lisaks füüsilistele teenustele on Rahvusraamatukogu registreeritud kasutajatel ligipääs paljudele e-kogudele ja andmebaasidele.

Rahvusraamatukogu otsinguportaali (portaal.nlib.ee) kaudu pääseb rahvusvahelistesse andmebaasidesse, kust leiab põnevat infot nii tööalaseks kasutuseks kui ka meelelahutuseks.

DIGARi (dea.digar.ee) artiklite andmebaasist leiab läbi aegade, alates 1811. aastast Eestis ilmunud või välismaal eesti keeles avaldatud ajalehti.

DIGARi (digar.ee) andmebaasis on kättesaadav lai valik digiteeritud kodumaiseid raamatuid, plakateid, postkaarte jm.

3. maist on lugejad Rahvusraamatukokku oodatud veidi muutunud aegadel: esmaspäevast reedeni kella 10–19 ja laupäeval kella 12–19. Pühapäeval on maja suletud.