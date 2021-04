Rahvusraamatukogu rekonstrueerimine algab 2022. aastal, maja suletakse külastajatele aasta algul

"Tallinna kesklinna ühel parimal pinnal hakkab tulevikus asuma kaasaegne loome-, koostöö- ja töökeskkond, mis annab juurdepääsu Eesti kirjandus- ja infopärandile ning tagab haridus- ja nõustamisteenused õpilasest professorini," märkis rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo.

Rahvusraamatukogu Tõnismäe hoone vajab rekonstrueerimist, sest hoone taristu on amortiseerunud. Näiteks ei vasta maja elektri-, vee- , kütte-, ja muud tehnosüsteemid suures osas tänastele kriteeriumidele nii sisuliselt kui ka ohutuse aspektist.

Muu hulgas vajab välja vahetamist veetorustik ja elektrisüsteem. Katuse kandevkonstruktsioonid on kahjustunud ja karniisid lagunevad. Samuti on hoone ehitatud minevikuvajadusteks. Ebavajalikult palju on büroo- ja suletud pinda, mis peab olema seminari-, kohtumiste või tööruumid kõigile inimestele.

"Riigile kuuluv kinnisvara peab olema korras. Eelarvestrateegias heaks kiidetud rahvusraamatukogu kapitaalremonti olnuks võimatu edasi lükata," ütles kultuuriminister Anneli Ott.

Praeguse olukorra analüüs ja tulevikulahendused on küpsenud viimased kuus aastat Riigi Kinnisvara AS-i eestvedamisel. Rekonstrueerimise projekt on praeguseks valminud ning Riigi Kinnisvara AS kuulutab rekonstrueerimise hanke välja juunis. Hanke järel selguvad ka tööde alguse ning asenduspinnale kolimise täpsed ajad.

Rekonstrueerimine algab plaanide kohaselt järgmisel aastal, mil selleks on plaanitud 7,8 miljonit eurot. Hetkel liigutakse selles suunas, et Tõnismäe hoone sulgub külastajatele 2022. aasta jaanuaris, kuid sõltuvalt ehitushanke arengutest võib see veel mõne kuu võrra nihkuda.