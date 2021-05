Rahvusraamatukogu kolib tuleval aastal ajutiselt endisesse Danske panga majja

Väljakolimine Tõnismäel asuvast hoonest algab novembri alguses, asenduspind loodetakse avada juba tuleva aasta alguses. "Praegu näeme, et see võiks olla võimalik juba jaanuari esimeses pooles," kinnitas rahvusraamatukogu kommunikatsioonijuht Argo Kerb ja lisas, et tänavu septembris on plaanis avada Solarise keskuses ka n-ö pop-up raamatukogupunkt, mis aitab nende teenuste katkestusi leevendada.

Kerb rõhutas samas, et asenduspinnal väheneb lugemissaalide maht märgatavalt ning kontoripinna maht veelgi enam. "Oleme asenduspindasid otsinud ja kaalunud praeguseks enam kui aasta ning laual on olnud ka teistes linnaosades asuvaid võimalikke äripindu, aga Narva maantee pind vastas kõige enam meie vajadustele ehk asukoht võimalikult kesklinnas ja lähedus liikumise sõlmpunktidele," selgitas ta.

"Asenduspinnal hakkame pakkuma lõviosas samasid teenuseid, mida pakume ka praegu, kindlasti võimaldame teoste laenutamist ja kohapeal tarbimist, arvutite kasutamist, personaalset nõustamist ja päringutele vastamist," selgitas ta ja lisas, et haridustegevustes pannakse rohkem rõhku koolides kohapeal käimisele. "Olulisemaks muutuvad ka meie digitaalsed teenused, tahame järgmisel aastal avada riikliku e-laenutuse ning üleriigilise laenutusteenuse."

Tema sõnul väheneb aga rekonstrueerimise ajaks juurdepääs nende kogudele. "Kõik peale avakogude lähevad selleks ajaks kokku pakitult mujale hoidlatesse," rõhutas ta.

Valitsuse eelarvestrateegias on rahvusraamatukogu rekonstrueerimiseks eraldatud lähiaastatel 53 miljonit eurot, renoveeritud hoone Tõnismäel loodetakse avada 2025. aastaks. 2020. aasta lõpus ostis aadressil Narva maantee 11 asuva büroohoone Bigbank, varem kuulus hoone Neinar Selile.