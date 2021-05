Janne Andresoo: Rahvusraamatukogul on karjuv vajadus remondi järele

Rahvusraamatukogu kolib käesoleva aasta lõpus praeguse maja renoveerimistöödeks aadressile Narva maantee 11. Rahvusraamatukogu direktor Janne Andresoo tõdes, et majal on hädasti remonti vaja. "Laest sajab suuremat sorti tükke alla ning vundamendid on veekahjustuse tõttu halvas seisus. Katused hakasid kohe peale hoone avamist läbi laskma ja mõned hoone osad ei saanud mitte kunagi valmis, näiteks amfiteater ja ka terrassid, mida ei võetud kasutusele. Nii et see vajadus remondi järele on täiesti karjuv," rääkis Andresoo.

Ta avaldas lootust, et inimesed leiavad siiski tee ka uude asukohta. "Avame seal lugemissaali ning ootame oma kasutajaid ja lugejaid sinna täpselt nii nagu ootasime Tõnismäele," rääkis Andresoo "Vikerhommikus". "Mõistagi ei saa pakkuda kõike, sest seal on 43 000 ruutmeetri asemel meie kasutuses kõigest 4400 ruutmeetrit ja lugemisala on kuskil 1000-ruutmeetrine, nii et oleme oluliselt väiksemates tingimustes."

Raamatute puudumise pärast muret tundma ei pea. "Soovime kaasa võtta oma avariiulitel asuvad raamatud, mida kõige enam laenutatakse ja soovitakse," ütles Andresoo.

Vahepealsel ajal, mil raamatukogu täisvõimsusel töötada ei saa, plaanitakse tegeleda raamatukogu digikanalite arendamisega. "Kasutamegi seda aega kasulikult ja arendame digikanaleid pidi kasutatavaid teenuseid. On plaan, et järgmisel aastal saame lõpuks pakkuda e-väljaannete laenutuskeskkonda," rääkis Andresoo. "Samuti arendame digitaalarhiivi Digar, mis peaks olema tuntud ja sisaldab kõike raamatutest postkartideni. Hetkel pole see keskkond pole kõige kasutajasõbralikum ja see saab täiesti uue tarkvaralise platvormi ning kasutaja jaoks tuleb keskkond palju mugavam."

Samuti on plaanis luua Eestile ühtne infosüsteem, mille peale jooksevad raamatukogude teenused. "See puudutab kõiki rahvaraamatukogusid, mida on ju sadu, et arendada ühtne keskkond, kus oleks mugavam ja inimesed ei peaks mõtlema, kus raamatukogus nad täpsemalt lugejana on, ning geograafilised piirid kaovad ära."