Galerii: rahvusraamatukogu rekonstrueerimine juhatatakse sisse näitusega

Näitusel saab tutvuda ja meenutada, kuidas kulges läbi aastakümnete raamatukogule Tallinnas sobiva asukoha leidmine, milliseid kavandeid koostati ning kuidas kulges ehitamine. Näitusel saab ka näha, milliseks kujuneb 2025. aastal taasavatav ja täielikult rekonstrueeritud hoone.

Näituse kuraator Karen Jagodin selgitas, et näitus annab terviklikult edasi ühe hoone otsingute ja kujunemise loo. "Kuid lisaks ajaloolisele perspektiivile, kuidas jõuti Raine Karbi kavandatud raamatukoguhooneni Tõnismäel, vaatame ka tulevikku: Eesti kultuuriloos niivõrd märgiline hoone on lähiaastatel läbi tegemas suuremaid sisulisi ja funktsionaalseid muutusi ja see saab olema peegeldatud ka arhitektuuris."

Näituse "Rahvusraamatukogu vana ja uus" kuraator on Karen Jagodin, kujundajad Viktor Gurov ja Alden Jõgisuu. Näitus rahvusraamatukogu fuajees ja peanäitusesaalis jääb avatuks aasta lõpuni.