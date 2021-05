Tuleval nädala toimub Eesti teatrites kaheksa esietendust

Avapäeval ehk 24. mail esietendub Tallinna linnateatris Fjodor Dostojevski romaani "Idioot" ainetel valminud lavastus "Rogožin", mille on lavastanud Andreas Aadel ja Markus Helmut Ilves. "Rogožinit" mängitakse aadressil Toom-Kooli 9, kus mängiti ka näiteks EV100 puhul valminud lavastust "Miljoni vaade". Näitlejatena astuvad üles Simo Andre Kadastu, Kristiin Räägel, Jan Ehrenberg (külalisena), Liis Lass ja Peeter Tammearu (külalisena).

Ugala teatris esietendub 24. mail lausa kaks lavastust. Väikses saalis jõuab publiku ette Liis Aedmaa ja Laura Kalle "Kui sa tuled, too mulle lilli", mis tõukub intervjuudest lähisuhtevägivalla ohvritega ning selles valdkonnas töötavate spetsialistide ja vabatahtlikega. Osades Terje Pennie, Marika Palm, Ilo-Ann Saarepera, Tanel Jonas, Ringo Ramul ja Kiiri Tamm. Suures saalis esietendub aga kolmel Nikolai Gogoli lühilool põhinev "Sõprusest. Armastusest. Hullumeelsusest", mille on lavastanud Kaili Viidas Endla teatrist. Osades Aarne Soro, Tarvo Vridolin, Margus Tabor, Triinu Meriste, Jaana Kena, Vilma Luik, Andres Tabun jt.

26. mail jõuab vaatajate ette Kellerteatri ja Teatteri Metamorfoosi (Soome) koostöölavastus "Madame Brigitte". Sõnatu maskilavastus räägib kroonilisest üksildusest, ainsa näitlejana on laval Sandra Lange, helilooja on Siim Aimla. "Madame Brigitte" lavastaja on Soile Mäkelä, kes on Soome vabakutseline füüsilise teatri artist ja õpetaja.

Rahvusraamatukogu teatrisaalis esietendub 26. mail VAT teatri "Toulouse", mille on lavastanud Aare Toikka ja Margo Teder. Lavastus räägib loo Gustavist, kelle noor kallim arvab, et tema mees on seal ärikonverentsil. Naine ei tea, et tegelikult on Gustav hoopis kuskil mereäärse kuurortlinna hotellitoas – koos oma eksabikaasa Silviaga. Lavastuses astuvad üles Elina Reinold ja Margo Teder.

Vene teatris saab alates 27. maist näha lastelavastust "Alice", mis põhineb Lewis Carroli teosel "Alice Imedemaal". Lavastaja on Juliana Laikova, näitlejatena astuvad üles Natalja Dõmtšenko, Taissia Podolskaya (või Elli Levin), Katrin Seljugina (või An-Nika Lauwaerts), Jekaterina Kordas, Natalia Murina, Karin Lamson jt.

Kanuti Gildi SAAL-is esietendub 27. mail Artjom Astrovi ja Ruslan Stepanovi uuslavastus "Gangstarap", mis esialgse plaani kohaselt pidanuks publiku ette jõudma tänavu märtsis. Sel kevadel saab lavastust näha vaid kahel korral, etendused jätkuvad sügisel. "Gangstarap" algas sellest, et suvel sõitis Ruslan Artjomile Viini külla ning omavahel arutades kõndisid nad maha 100 kilomeetrit. Kui nende eelmine ühine lavastus "Performance STLis" seadis fookuse grupidünaamikale, siis nüüd pööravad nad pilgu omavahelisele loomingulisele sünergiale.

Eesti noorsooteatris jõuab 27. mail lavale EMTA 30. lennu bakalaureusetööna lühilavastuste kassett "Kõige all ja kohal on...", kuhu on koondatud neli muinasjuttudel põhinevat lugu. Lühilavastused on valminud lavastaja-, dramaturgia- ja näitlejatudengite koostöös, kunstnikena teevad kaasa Eesti Kunstiakadeemia stsenograafiatudengid.