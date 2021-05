Mihkel Kübar: oma nägemuse toomine Linnateatrisse on meile suur privileeg

Kolmapäeval ametisse nimetatav Linnateatri tulevane direktor Mihkel Kübar ütles "Aktuaalsele kaamerale", et senised juhid on teinud head tööd ning peanäitejuhi Uku Uusbergiga oma nägemus Linnateatrisse tuua on suur privileeg.

Homme nimetab Tallinna Linnavalitsus ametisse Tallinna Linnateatri uue direktori. Avaliku konkursi võitis Mihkel Kübar, kes on otsustanud teatri kunstiliseks juhiks kutsuda lavastaja Uku Uusbergi.

Mehed asuvad ametisse 21. juunist mil lõpevad senise teatrijuhi Raivo Põldmaa ning kunstilise juhi Elmo Nüganeni lepingud. Uku Uusberg on lõpetanud lavakunstikooli ning 2008. aastast töötanud näitleja ja lavastajana Eesti Draamateatris. Rolle ja lavastusi on ta teinud ka teistes teatrites. Mihkel Kübar on lõpetanud Tartu Ülikooli usuteaduskonna ning olnud aastaid Intsikurmu festivali korraldaja.

Tallinna Linnateatri uut juhtidetandemit seob aastatepikkune tutvus ja sõprus, mis sai alguse ühisest kooliteest Raplas.

Kübara sõnul tekitab eesolev uus amet mõlemas mehes palju elevust. "Nad on on üles ehitanud ägeda ja väärtusliku teatri, siit edasi minna on meil ainult rõõm ja tuua sinna juurde oma nägemust on meile ainult privileeg," ütles Kübar "Aktuaalsele kaamerale".

Ka Uusberg kiitis senise direktori Raivo Põldmaa ja peanäitejuhi Elmo Nüganeni tööd. "See on alati olnud väga kõrge töökultuuriga teater, see on selgelt juhtide tehtud ning seda üle võtta on suur rõõm," ütles Uusberg. "Nüüd on suuri väljakutseid, sest meil ei ole kodumaja, meil on koroona, me ei tea, mis meie eriala väärt on ja kuidas elu hakkab olema. Aga kuni teatrit saab teha, seni me neid plaane suure elevusega mõtleme."

Uusbergi sõnul on Linnateatri tugevus psühholoogilise olemusega teatri tegemine. "See ei ole tavaline sõnateater, vaid väga suure süvenemisega tehtud kõrge laenguga teater, kus on alati tugev näitlejatöö. Linnateatri trupis on väga kõrge valmisolek sellist teatrit teha. See on see, mida ma lavastajana tahaks teha ja mul on kogunenud lähedaste inimeste hulgas lavastajaid, kellega koos tahaks luua järjest väga häid protsesse, mille tulemusel võiks sündida väga ilusaid lavastusi," rääkis Uusberg.

Ta lisas, et praegust näitlejate koosseisu nad muuta ei plaani. "Me lähme nende inimeste juurde, kes seal on, püüame neid tundma õppida, nende igatsused välja kuulda ja tahaksime sama seltskonnaga tööle hakata."

Üks suur väljakutse on Kübara sõnul hetkel kindla teatrimaja puudumine. "Teater on mõnda aega olnud linna peal laiali ja pole saanud sellel perioodil täie hooga kogu kollektiiviga koos teatrit teha, nii et see on väljakutse ja samas suur võimalus siit startida," ütles Kübar ja lisas, et projektide põhjal tundub uus maja väga võimalusterohke ning nad ootavad selle valmimist elevusega.