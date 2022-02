Elutööpreemia pälvinud Raivo Põldmaa: üksi ei tee siin mitte midagi

Põldmaa meenutas, et Linnateatrisse sattus ta tööle 1984. aasta detsembris. Sel ajal kandis teater veel Noorsooteatri nime. Tööd alustas Põldmaa lavameistrina, hiljem sai temast administraator ning 1992. aastal pakuti talle teatridirektori ametikohta.

"Üksi ei tee siin mitte midagi," sõnas Põldmaa ja rõhutas, et teatri juhtimine on suuresti meeskonnatöö. Mehe arvates on teatril õnnestud läbi aastate luua väga tugev ja ühtne meeskond, kes on eesmärgile pühendunud.

"Lisaks teatri juhtimisele on ta võtnud enda südameasjaks Eesti teatriloo või teatri kultuuriloo edasikandmise," iseloomustas Põldmaad näitleja Elisabet Reinsalu.

"Ma olen olnud tohutult tänulik, et mul on olnud see periood selja taga," lisas Reinsalu, kelle sõnade kohaselt lõid nii Põldmaa kui ka Elmo Nüganen üheskoos teatri, mis vastas nende nägemusele.

Oma tööle Linnateatri direktorina vaatab Põldmaa tagasi heldimusega ning leiab, et vaeva nähti omajagu. "Me ajasime omi asju sellisel moel nagu oskasime ja realiseerisime, mida suutsime." Küll aga peab Põldmaa traditsioonide jätkamist väga oluliseks ning loodab, et tulevased juhid võtavad nendest eeskuju.