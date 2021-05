Tiina Rebane: on näha, et inimesed julgevad taas teatrisse tulla

VAT teatri juht Tiina Rebane rääkis Vikerraadio saates "Delta", et piletimüügist on näha, et inimesed on taas julgemad ning ostavad pileteid pikalt ette juba nii suveks kui ka sügiseks.

Teatreid puudutavad piirangud leevenevad aina ning Viljandi Ugala teatri juht Garmen Tabor nentis, et suur rõõm on sellest, et peagi võib saali lubada ka rohkem kui 200 inimest. "See võiks ära leeveneda küll, sest see oli ainus kurb koht, kui saalis istus kakssada inimest ruutpesitsi," rääkis Tabor ja lisas, et rõõmustav leevendus on ka see, et etendused võivad varsti lõppeda ka peale kella kümmet õhtul.

"Samas need leevendused, mis on tulekul, ühtepidi rõõmustavad, aga kuna me lõpetame 14. juunil ära, siis need ei puuduta meid. Teatrid pole need asutused, et teeme homme lahti ja kohe hakkame pihta. Me ei saa oodata kahe nädala kaupa, peame võtma mingid otsused vastu," rääkis Tabor ja avaldas lootust, et piiranguid üle vaadates võetakse kultuuri tervikuna ja mõeldakse ka saalitäituvuse protsendi peale varakult.

VAT teatri juht Tiina Rebane nõustus, et hõlpsama piletimajanduse huvides oleks vaja täituvuspiirangud aegsasti paika panna. "Me ei saa oodata, et augustis öeldakse, et võite saja protsendiga minna, siis on hilja. Seda oleks väga juba praegu vaja," ütles Rebane. "Me oleme kõik ettevaatlikud ja paneme hetkel piletid müüki 50 protsendiga, sest palju lihtsam on hiljem rahvast saali juurde panna kui ära võtta ja hakata pileteid ümber tõstma."

"Kui öeldakse paar nädalat varem, et nüüd on saali rohkem inimesi lubatud, siis see on tohutu lisatöö ja lisakulu, et inimesteni jõuaks info, et piletid on vabanenud. Seda tuleb varem otsustada," lisas Tabor.

Rebane kinnitas samas, et kultuurihuvilised on teatriskäikude planeerimisel taas julgemaks läinud. "Kui sügisel osteti pileteid samaks või järgmiseks päevaks, siis nüüd ostetakse väga julgelt ette juba suveks ja sügiseks, ehk natuke on taastunud endine situatsioon," ütles Rebane. "Näha on, et inimesed on julgemad ja julgevad teatrisse tulla ning eks see vaktsineerimine on sellele kaasa aidanud."

Vaktsineerimine võimaldab Linnateatri direktori Raivo Põldmaa sõnul ehk mingil hetkel ka saale rohkem täis müüa. "Juba pool aastat tagasi viskasime nalja sel teemal, et kui lubatakse üle ühe kohta müüa, siis võiks vahekohtadele müüa pileteid neile, kes on vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud. Nüüd on see arutelu muutunud tõeseks," rääkis Põldmaa. "Küllap see laheneb ära, anname aega atra seada. See on ülemaailmne probleem, siin tuleb leida suuremale hulgale rahuldav lahendus ja küllap siis teatrid sellega kaasa lähevad."

Põldmaa avaldas lootust, et vahepealne aeg pole inimeste teatris käimise harjumust täielikult vaigistanud. "Organisatsioonide juhtidena tunneme ise ka, et see aeg on mõjunud kehvasti tööl käimise harjumusele ja palju on lõhutud seda, mis on aastatega üles ehitatud," ütles Põldmaa. "Küll me teatrijuhtidena taastame selle majade sees, aga loodame väga, et harjumus teatris käia ja eesti kultuuri tarbida pole lootusetult ära vajunud või kadunud, et me pole kaotanud teatrihuvilisi."