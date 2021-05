Linnateatri uueks peanäitejuhiks saab Uku Uusberg, direktoriks Mihkel Kübar

Linnateatri turundusjuht Margus Küpper ERR-ile uudist küll ei kinnitanud, kuid ei lükanud ka ümber. Ka konkursid korraldanud Tallinna kultuuri- ja spordiameti juhataja Hillar Sein ütles ERR-ile, et ei saa neid nimesid kinnitada, kuid seda teeb Tallinna linnavalitsus kolmapäeval.

Nüganen teatas detsembris, et lahkub 2021. aasta suvel oma seniselt ametikohalt, et anda võimalus uute inimeste tulekuks.

"Meile ehitatakse uut teatrit. Ja kõige hullem, mis juhtuda saab, on see, kui me tassime uue maja uuesti täis vanu arusaamu ja arusaamatusi, vanu võtteid ja põhimõtteid, vanu harjumusi ja eelarvamusi ning jääme siis uut energiat ootama," selgitas Nüganen detsembris Tallinna Linnateatri kollektiivile oma lahkumise tagamaid.