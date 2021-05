Uku Uusberg: mul on huvi minna kohale ja vaadata, mida inimesed igatsevad

Uusberg rääkis kultuursaates "OP", et on uue ametiga seoses väga elevil. "Linnateatri põhiline tugevus ning Elmo ja Raivo pärand ja elutöö on psühholoogilise teatri au sees hoidmine, sellele tingimuste rajamine," ütles ta. "Seal majas on minu meelest hästi kõrge töökultuur, südamlikud inimesed. Olen seal ise töötanud ja olen seda kogenud ning mul on selle suhtes suur imetlus."

Uusberg tunneb enda sõnul, et Linnateatri eelmise peanäitejuhi Elmo Nüganeniga on neil teatrijuured samas kohas. "Sellesmõttes tundub mulle küll, et ma seal otseselt midagi muutma ei hakka," tõdes ta. "Mulle tundub, et seal on lihtsalt suur potentsiaal. Plaan ongi esiteks seda teatrit tundma õppida ja siis hakata suunama koos kaasteelistega."

Linnateatri siseelus on viimastel aastatel olnud märgata ka pingeid. Uusbergi eesmärk on minevikku mitte vaadata ning pigem keskenduda trupi soovidele tuleviku osas. "Mul on huvi minna sinna kohale ja hakata vaatama, mida inimesed igatsevad. Mul on endal terve posu mõtteid," kinnitas ta. "Ma tõesti südamest austan seda ülesehitust, mis seal majas on - kogukondlikkus ja näitlejate tundlikkus ükteise suhtes. See on midagi, millest saan üha rohkem aru, et see on ka minu päris osa."

Uue ametiga ühes Eesti armatatumas teatris kaasnevd ka suured ootused, nii on ka Uusbergi suhtes avaldatud lootust, et tema tegevus Linnateatris kordab Hendrik Toompere jr edu Draamateatris. Uusbergi jaoks on teekond siiski olulisem kui ülivõrdes resultaat. "Olla teatrikunstis ja ka enda seatud sihtides superlatiivne on mulle natuke võõras. Mulle tundub, et ka maailm liigub sinna," ütles Uusberg. "See, et teatris jõuda resultaadini vahendeid valimata ja et kunst õigustab kõike, see minu jaoks ei kehti. Mulle on oluline, et see protsess oleks igat inimest arendav ja hoidev ning mul on sisemine veendumus, et see viib ka resultaadini."