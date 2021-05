Oidsalu Uusbergist: loodetavasti kordab ta Linnateatris Draamateatri edu

Teatrivaatleja Meelis Oidsalul on hea meel, et Uku Uusberg Linnateatris peanäitejuhina oma teatri ja trupi sai ning ta avaldas lootust, et kordub sama edu, mis Draamateatris, kui noor Toompere üle võttis.

Oidsalu sõnul on Nüganeni ja Põldmaa lahkumine Linnateatrist eesti teatriajaloo jaoks oluline verstapost, kuid uue direktori Mihkel Kübara ja peanäitejuhi Uku Uusbergiga leidmisel enam paremini minna ei saanud. kahel põhjusel. "Linnateater ootas juba mõnda aega uut ja teotahtelist juhti ning nüüd said nad endale kunstilise juhi konkursiga, kus väidetavalt kunstilist juhti ei valitudki, vaid juhtus õnnelikult nii, et direktoriga tuli kunstiline juht kaasa," rääkis Oidsalu "Vikerhommikus".

"Mul on hea meel, et Uusberg sai oma teatri. Tema lõõts on nii lai, et tal peab olema oma trupp ja oma teater kindlasti," nentis Oidsalu. "Ta sobib ka sellepärast Linnateatrisse, et seal on alati olnud otsinguline ja lapsik suund. Seal on lubatud alati otsida. Uusbergis on need kaks asja koos."

Oidsalu sõnul on hea, et nii Kübar kui Uusberg on nii-öelda Rapla koolkonna mehed. "Uusbergi pool loomekarjääri on olnud selline pusserdav ja kooliteatrit meenutav autoriteater, millel on hing sees ja mida kannab Rapla koolkonna idealism. Ja uus direktor Kübar on sealtsamast Rapla idealistide pundist. Nii et loodetavasti saavutavad nad hea klapi ka selle võib-olla väljaspoolt vaadates natuke sektistunud trupiga," rääkis Oidsalu.

Ta nentis, et Linnateater vajas väikest raputust juba kümme aastat tagasi, kuidas tema sõnul Uusberg päris seda peanäitejuhina tegema ei lähe. "Loodan, et kordub see edu, mis oli Draamateatris, kui noor Toompere võttis üle," avaldas Oidsalu lootust. "See, mida Toompere kunstilise juhina on teinud... Ma arvan, et ta läheb suurte teatrijuhtide kõrvale, ütleks mina liialdamata. Sama ootaks Uusbergilt."

Võtmeküsimuseks saavad Oidsalu sõnul ka inimsuhted teatris. "Direktori roll saab olema see, et see asi koos püsiks suhete mõttes, eriti, kui Uusberg lubas, et toob teatrisse uusi kujusid tegema asju."