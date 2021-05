Nüganen tahab kõik Eesti teatrid läbi lavastada

"Jah, tahaks küll, see mõte on mul tõesti," vastas Nüganen küsimusele, kas ta tahab nüüd – pärast ligi kolme aastakümmet Linnateatris – kõik Eesti teatrid läbi lavastada.

Esimese töö teeb ta Vanemuises, järgmise Vene Teatris, siis põikab Moskva Kunstiteatrisse, läbirääkimised käivad ka Eesti draamateatri ja Rakvere Teatriga…

"Paljud teatrid ja näitlejad ei tunne mind, nad on midagi kuulnud ja on mingisugune ettekujutus, et Nüganen on niisugune, aga tegelikult nad ei tea, missugune Nüganen on," ütles ta ERR-ile antud intervjuus, mida saab reedel lugeda ERR-i portaalis ja kuulata Vikerraadios.

Linnateatri uueks peanäitejuhiks tuleb Uku Uusberg ja teatri uueks direktoriks Mihkel Kübar. Saavad nad hakkama?

"No see sõltub eelkõige neist, see sõltub eelkõige… sellest, kas keegi millegipärast tahab hakata kaikaid kodarasse loopima, kuigi ma ei usu seda," rääkis Nüganen sõnu otsides ja teatas siis kindlalt: "Ma ei näe mingit põhjust, miks nad ei peaks hakkama saama. Neil on oma nägemus, nad on piisavalt noored ja tahtmist täis."

Ta ei karda, et Linnateater võib muutuda mõisaproua Ranevskaja suureks kirsiaiaks, mille kaupmees Lopahhin maha raiub ja suvilakruntideks müüb.

"Ei usu, ei, seda ma küll ei usu," vehkis ta Vene Kultuurikeskuse ülidekoratiivse saali laval istudes kätega. "Sinna tulevad ikka inimesed, kes on täis head usku ja kõige paremat soovi Linnateatrit paremaks teha. Loomulikult nad teevad seda oma näo järgi, sest muidu pole ju mõtetki sinna minna. Ja nende eesmärk on, et see kirsiaed õitseks. Nemad ei lähe küll kirvega neid puid maha raiuma."

Veel detsembris 2017 rääkis Nüganen Eesti Ekspressi ajakirjanikule Madis Jürgenile, kes käis "Kirsiaia" proove vaatamas, et tahaks Linnateatris olla seni, kui uus saal valmis saab. Nüüd lahkub ta siiski varem, sest kopp pole isegi maasse löödud. Linnateatris oli arvajaid, et Nüganen võiks lõpuks ometi minna, aga ta ise on öelnud, et see oli õige mõte ja õige aeg.

Nüganen pole nõus, et tegu on tema hämmastava leplikkuse, lausa allaheitlikkusega ja soovitab vaadata suurt pilti.

"Olen ühel teatri koosolekul kasutanud kujundit, et sel ajal, kui dokis ehitatakse uut laeva, peab formeeruma uus meeskond," ütles ta. "Nii on teatrile kasulikum. Olen siin olnud 29 aastat ja lisada veel kaks-kolm-neli aastat, sellel ei ole mõtet. See ei muuda teatrit ei paremaks ega halvemaks. Aga teatril on võimalus, kui seal on uus kapten, uus pootsman ja nii edasi, kes seal laevatekil peavad olema. Siis on palju suurem tõenäosus, et laeva vettelaskmise hetkeks on juba uus motiveeritud meeskond olemas."

Eesti ühe põnevama ja tundlikuma lavastaja Elmo Nüganeni intervjuu ilmub reede hommikul ERR-i portaalis ja seda saab kell 14.05 kuulata Vikerraadios.