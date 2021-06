Otseülekanne kell 10: veebiseminar rahvusraamatukogu rekonstrueerimisest

2021. aasta lõpul suletakse mitmeaastaseks rekonstrueerimiseks rahvusraamatukogu hoone. Praeguseks on projekt valminud ning rahvusraamatukogu ning rekonstrueerimise projekteerija Sirkel & Mall on valmis nii projekti kui ka selle koostamise tagamaid avama.

Kava:

10.00—10.15 Alguses oli paber

Janne Andresoo Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor

Rahvusraamatukogu hoone ei saanud kunagi valmis. Kuidas jõuti suure kultuuriasutusena selleni, et nüüd ei saa enam samamoodi edasi, vaid peab asuma rekonstrueerima?

10.15—10.30 Eesti Rahvusraamatukogu 5.0

Kristel Veimann, Eesti Rahvusraamatukogu teenuste juht

Mida on ühe suure kultuuriorganisatsiooni jaoks tähendanud sellise mastaapse projekti eestvedamine?

10.30—10.45 Rahvus raamatukogus ja rahvas arhiivis

Priit Pirsko, riigiarhivaar, Rahvusarhiiv

Kaks suurt kultuuriasutust kolivad ühe katuse alla. Millised on ootused ja lootused?

10.45—11.00 Paberilt betooni!

Priit Püss, Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, kinnisvaraarenduse projektijuht

Projekt on paberil valmis, kuid kuidas edasi? Milline on ajakava ja kuidas toimub ehitushanke korraldamine?

11.00—11.15 Suurprojekti mõju ettevõtte tööle

Madis Avi, Sirkel & Mall, tegevjuht

Hankemahu hindamine, riskide juhtimine ja projekteerija koostöö ehitajaga.

11.15—​11.30 Rahvusraamatukogu rekonstrueerimise projekteerimise õnnestumise alused

Simo Sirk, Sirkel & Mall, projektijuht

Meeskonna kokkupanek ja projektijuhtimise suurimad väljakutsed pandeemia tingimustes.

11.30—​11.45 Kaasaegsete ehitusjuhtimise meetodite rakendamine

Ergo Pikas, Tallinna Tehnikaülikool, abiprofessor

Mis on Pull Planning, Big Room ja BIM koosolekud?

11.45—​12.00 Rahvusraamatukogu maja lugu

Aljona Kamenik, Kamenik SAB, muinsuskaitse ekspert

Raamatukogu kui rahvuslik mäluasutus. Miks on see maja arhitektuurimälestis? Kuidas lepitada uut ja vana? Mis üldse alles jääb?

12.00—12.15 Arhitektuursed väljakutsed Rahvusraamatukogus

Marit Aripmann, Sirkel&Mall, vastutav arhitekt

Mudeli loomisest tellija soovide täitmise ja lõppkasutajate heaolu tagamiseni uuenevas hoones.

12.15—12.30 Rahvusraamatukogu energiatõhusus ja hoidlate sisekliima kavandamine

Jarek Kurnitski, Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituut, professor

Kuidas on võimalik ülalpidamiskulusid kokku hoida ja neid renoveerimise käigus vähendada? Mis on hoidlate puhul õiged tingimused säilikutele? Millised on minimaalse energiakuluga hoidlate õhustussüsteemid?

12.30—12.45 Rahvusraamatukogu uus sisu

Ville Lausmäe, VL Sisearhitektuur, sisearhitekt

Milline hakkab välja nägema tuleviku rahvusraamatukogu? Millised on ruumiprogrammi muudatused ning millised on uue sisekujunduse põhimõtted ja vaated.

12.45—13.00 Lõppsõna

Lembit Tork, Sirkel&Mall, peaarhitekt

Rahvusraamatukogu rekonstrueerimise peaprojekteerija, Sirkel & Malli tegevjuhi Madis Avi sõnul on see projekt olnud suur väljakutse. "Renoveeritava hoone puhul on projekteerimine palju keerulisem kui uue hoone puhul, eriti veel nii unikaalse ja muinsuskaitse all oleva objekti korral," kinnitas ta.