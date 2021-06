Rahvusraamatukogule valmib uus visuaalne identiteet, lühendiks saab RaRa

"Põhjuseid visuaalse identiteedi uuendamiseks oli raamatukogul mitmeid, kuid peamiseks on see, et Rahvusraamatukogu on muutumas, Tõnismäe hoone läheb 2021. aasta lõpus rekonstrueerimisele, üha rohkem tuleb juurde uudisteenuseid, sealhulgas digitaalses ruumis," selgitas kommunikatsiooni- ja turundusjuht Argo Kerb ja lisas, et eelmine identiteet oli küll omas ajas uudne, kuid oli loodud trükiste-keskseks ning see oli praeguseks üldiselt aegunud ja tänastele vajadustele raskesti kohaldatav.

"Vajadus oli ka eestikeelse nimemärgi või lühendi järgi, mis toetaks selgemat kommunikatsiooni, hetkel on rahvusraamatukogul praktilises kasutuses vaid inglisekeelne lühend nlib (national library)," selgitas ta.

Detsembris toimunud konkursil osales kuus disainiagentuuri ning koostööpartner valiti intervjuude ja portfooliote põhjal. Rahvusraamatukogu visuaalse keele uuendamise partner oli disainiagentuur AKU.

Raamatukogu uus sõnamärgist logo RaRa on eestikeelne lühend Rahvusraamatukogust. Uues identiteedis on tekstil kandev roll ning kujundustes kasutatakse kindlaid kirjatüüpe. Peamine kirjatüüp on Eesti tüpograafi Anton Kooviti spetsiaalselt rahvusraamatukogule loodud kirjatüüp RaRa Sans.