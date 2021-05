VAT Teatri juht: rahvusraamatukogusse oodatakse meid tagasi, välja ehitatakse ka tornisaal

VAT Teatri kodu läheb õige pea remonti ja eks kõigis meis on küsimus, et mis teist nüüd saab. Nüüd on mingi lahendus leitud, aga räägi, mis seisus te praegu olete.

Tegelikult oleme juba viimased aastad otsinud omale remondiaegset kodu, sest see remonditeema on juba aastaid tagasi üles kerkinud. Meil on olnud väga toredaid unistusi, mis kahjuks tänu praegusele olukorrale ja kärbetepoliitikale ei saa teoks. Aga me ei mata neid maha, hoiame neid oma südames ja räägime oma partneritega läbi, äkki, kui tulevik on helge, saavad need ka teoks.

Praegu leidsime koos kultuuriministeeriumiga lahenduse, et VAT Teatri ruumipuuduse päästaks Sakala 3 majja kolimine.

Kas te lähete sinna pikaajalise rentnikuna või muudel tingimustel?

Tingimused on alles läbirääkimisel, aga me lähme sinna kindlasti terveks rahvusraamatukogu remondi ajaks, mis võib kesta neli aastat.

Hetkel on Sakala 3 teatrimaja veidi kultuurimaja tüüpi, kuhu inimesed tulevad ja lähevad. Kui palju teie kõrvale veel teisi mahuks või oleks see teatrile keeruline situatsioon?

Kindlasti mahuksid teised ka, me ei hakka seal sada protsenti sellest ajast tegutsema. Ka rahvusraamatukogus oleme teatrisaali jaganud Variusega ning on ka teised teatrid meil saalis käinud. Ma arvan, et saame need tingimused kokku lepitud.

Kas teid oodatakse ka rahvusraamatukogusse tagasi ja mis tingimustel? Kas siin äkki planeeritakse teatrile teistsugust hingamist?

VAT Teatrile planeeritakse ka renoveeritud hoones ruume, me oleme ka ehituse projekteerimise juures aktiivselt kaasa löönud. Pean ütlema, et VAT teater on majas olnud 20 aastat, tänavu oktoobris saab teatrisaal 20-aastaseks. Üks ring saab täis, millest saame edasi minna.

Teatrisaal jääb ka pärast remonti, natukene on teda muudetud, mitte küll oluliselt, sest hoone struktuur paneb mõõdud paika. Aga ehitatakse välja ka tornisaal ning seda saali ei tunne ilmselt keegi ära. See, mis sealt tuleb, on väga äge.

Teie saal siin on väga spetsiifiline, lava on madal ja lai, aga selleks, et lavastused uutesse ruumidesse integreerida, tuleb teha uued kujundused. Kas selleks ka raha antakse või kuidas te sellega toime tulete?

Oleme planeerinud niimoodi, et mängime päris suure hulga lavastusi maha. Me teeme sügisesel hooajal nii-öelda välja- või lõpumüügi.

Kuna me oleme ka liikuv teater, kes ei istu ainult rahvusraamatukogu saalis, vaid käime ka väljaspool, siis suur osa meie lavastusi on sellised, mida saame viia ka blackbox-saalidesse. Seega põhimõtteliselt sobib Sakala saal nende samade lavakujunduste jaoks, võib-olla tuleb mingid detailid ümber teha, mis ei ole väga suur kulu.

Mis hetkel kolimisauto ette sõidab?

1. novembrist sulgeb raamatukogu oma uksed ametlikult lugejatele ja hakatakse pakkima. Meie mängime kuni jõuludeni veel teatrisaalis, paralleelselt hakkame oma ladusid pakkima ja jaanuaris peame oma viimased pastapliiatsid rahvusraamatukogust kokku korjama ja ära minema.