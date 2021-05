VAT teater kolib Rahvusraamatukogu rekonstrueerimise ajaks Sakala 3 teatrimajja

"VAT Teater on aastaid rentinud rahvusraamatukogus ruume, meil oli kohustus pakkuda teatrile remondi ajaks asenduspind, kuna teatri töö rahvusraamatukogu saalides katkeb suure investeeringu tõttu. Lahendust pakkumata seaksime ohtu teatri tegevuse jätkumise. Olukorras, kus maja omanikuks, remondi ja investeeringu algatajaks ongi riik ise, oleks see ebaõige ja ebaõiglane," põhjendas kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Taaniel Raudsepp.

VAT Teater on ruumiprobleemile juhtinud tähelepanu sestsaadik, kui sai selgeks, et riik investeerib lähiaastatel rahvusraamatukogu hoone kapitaalremondiks 53 miljonit eurot. VAT Teater annab Sakala tänavas asuvas teatrimajas etendusi kuni rahvusraamatukogu remondi lõppemiseni, misjärel kolitakse tagasi endisesse mängupaika. Sakala Teatrimajas jääb alles võimalus ruume rentida ka teistel vabatruppidel, tingimusi täpsustatakse juuni jooksul.

"Oleme olnud oma remondiaegse kodu otsinguil juba viimased aastad, on olnud väga huvitavaid ja häid võimalusi, aga kahjuks praeguses kärbete olukorras ei ole võimalik neid unistusi realiseerida," ütles VAT teatri juht Tiina Rebane ja lisas, et kõige tähtsam on, et nende etendustegevus saaks jätkuda.

VAT Teater peab oma praeguse pinna remondi ajaks vabastama alates 1. jaanuarist 2022. Riigil on muu hulgas kavas lähiajal Sakala hoones teha investeeringuid, et parandada hoone ligipääsetavust ja kasutusvõimalusi.

Rahvusraamatukogu hoonesse oli projekteeritud ka huvitava planeeringuga teatrisaal, mis jäi rahapuudusel kauaks välja ehitamata. Otsuse leida rahastajad ning teatrisaal valmis ehitada võtsid vastu Eesti Rahvusraamatukogu, VAT Teater ning Teater Varius. Rahvusraamatukogu teatrisaal avas vaatajatele uksed 5. oktoobril 2001. aastal.

Aadressil Sakala 3 asuv teatrimaja oli kuni 2018. aasta lõpuni koduks NO99'le, hetkel haldab hoonet SA Sakala Teatrimaja, mis pakub ruume nii etenduskunstide valdkonnas tegutsejatele kui ka valdkonnavälistele huvilistele.​​ Viimastel aastatel on Sakala 3 laval mängitud näiteks rühmituse Olmeulmad tantsulavastust "Sanctum Textum" ja Lauri Lagle lavastust "Sa oled täna ilusam kui homme".