35 aastat tegutsenud teater Varius lõpetab tegevuse

Oktoobrikuised etendused jäävad teater Variusel viimaseks. "Aastate jooksul oleme toonud valgusvihku nii Eesti kui ka Põhjamaade kirja- ja teatrirahvast, et nende looming kõnetaks ka tänast inimest. Meie pikim teekond on olnud koos Estonia teatriga, nii ongi kena nende looga ka punkt panna," ütles Heidi Sarapuu.

"35 aastat on tehtud päris kõvasti tööd ja aeg on otsad kokku tõmmata," selgitas Heidi Sarapuu ja lisas, et Varius ei ole mitte ainult teater, vaid me tegeleme ka haridustööga. "Kõik see on talletatud meie arhiivi, nii et mul varsti ei ole kodus enam ruumi," ütles ta.

Sarapuu sõnul ei ole Varius olnud tuttav mitte ainult Eesti publikule, vaid nad on rännanud ka mööda lähiriike. "Oleme käinud Soomes, Rootsis, Taanis ja Norras, aga mitmel korral oleme jõudnud ka Luksemburgi ja Saksamaale, samuti Ameerikasse, Kanadasse ja Austraaliasse."

Teater Varius elustas oma viimase lavastusega "Tuhast tõusnud teater" Estonia teatrirahva käekäigu aastatel 1944-1947, mil teatri hoone oli pommitabamuste järel rusudes. Etenduse autori Heidi Sarapuu sõnul on vähe räägitud sellest, et teatritrupp jätkas tegevust ka nendel keerulistel aastatel. "Etendused jätkusid toonases Gloria Palace'is, nüüdses Vene teatris. Nii toome meiegi nende loo lavale just selles majas," ütles ta.

Teater Varius tegutses alates 1987. aastast ja mängis vaid kultuuriloolisi lavastusi. Tekstide autor, lavastaja ja teatri juht oli Heidi Sarapuu.