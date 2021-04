Helgi Sallo: Ago-Endrik Kerge oskas näitlejatele teha märkusi nii, et see ei teinud haiget

Koostööd on Helgi Sallo teinud Ago-Endrik Kergega nii teleekraanil kui laval - seriaalis "Õnne 13" kehastas Kerge Einarit, Sallo tegelase Alma austajat, lisaks on Sallo mänginud mitmes Kerge lavastatud näitetükis.

Helgi Sallo ütles ERR-ile, et talle jääb Kergest väga ilus mälestus ning tal on kahju, et nad nii vähe said koos töötada.

"Mul on temaga olnud alati väga hea koos töötada, me usaldasime teineteist," ütles Sallo. "Tööalaselt oli meil väga hea klapp. Ta usaldas näitlejat. Ta teadis alati, mida ta tahtis, ja ta oskas näitlejatele teha märkusi nii, et see ei teinud haiget."