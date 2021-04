Videotuur | Kuraator Kati Ilvese ringkäik näitusel "Terve öö üleval. Reivikultuur lähivaatlusel"

Alates 3. maist avab uksed ka Kumu kunstimuuseum, kus publikul on võimalik külastada ka uut näitust "Terve öö üleval. Reivikultuur lähivaatlusel", mis on esimene reivifenomeni visuaalkultuuris käsitlev näitus Eestis. Kuraator Kati Ilves tegi näitusel ringkäigu.

"Reiv on inimmassist, elektroonilisest muusikast ja mastaapsest helisüsteemist hiigelsuurel alal põgusaks ajaks moodustuv ökosüsteem," ütles Ilves ja lisas, et katusterminina võib selle alla liigitada erinevaid elektroonilise muusika üritusi, mida on reivi tekke hetkel iseloomustanud tugev kultuuriline autonoomia ja isetekkelisus.

Kuraatori sõnul on näituse eesmärgiks avada reivi poliitilist potentsiaali ja poeetilist terviklikkust. "Me vaatame, kuidas reivikultuur peegeldab erinevaid sotsiaalseid protsesse ja kuidas see on reageerinud ühiskondlikule korrale neid norme eirates ja hakates neile vastu," lisas ta.

"Reiv on dimensioon, kus saab end ümbritsevast maailmast ja lineersest ajast muusikaga ühte sulades ära lõigata ja võimsas ühiskogemuses aatomiks lahustada," selgitas ta ja mainis, et reivikultuur võib pidada ka sellele eelnenud hipi- ja punkliikumise järglaseks. "Kuigi terminoloogiliselt oli see sõna juba varem inglise keeles olemas, tekkis reivikultuur niisugusena, nagu me seda tänasel päeval mõistame, 1980. aastate teisel poolel ennekõike Suurbritannias."