Kumu näitus uurib kunsti ja disaini kokkupuutepunkte

Reedel, 7. mail avatakse Kumu kunstimuuseumis publikule näitus "Kunst on disain on kunst", mis uurib hilisnõukogude aja Eesti kunsti ja disaini kokkupuutepunkte ning kutsub meid pöörama tähelepanu ümbritsevatele esemetele ja ruumidele.

Näitus vaatleb 1970.–1980. aastatel tegutsenud kunstnike, disainerite ja arhitektide loomingut, tuues esile, kui tihedalt olid kunst ja disain tol ajal põimunud. Paljud kunstnikud, disainerid ja arhitektid tegutsesid ühtaegu mõlemas valdkonnas: kunstierialade lõpetajad kujundasid masstooteid või lõid väikestes tiraažides tarbekunsti, arhitekti- või disaineriharidusega loojad aga tegelesid sageli ka kujutava kunstiga. Tihti tõukus erineva taustaga autorite looming sarnastest ideedest.

Neljapäeval, 6. mail kell 17 toimub näituse avaüritusena vestlusring, kus disaini ja arhitektuuri rolli üle muutuvas ühiskonnas arutlevad näituse kujundajad arhitekt Katrin Koov ja graafiline disainer Maria Muuk. Vestlust modereerivad näituse kuraatorid Eda Tuulberg ja Karin Vicente. Üritust saab vaadata Kumu Facebooki lehel.



Ülo Emmus. Vabariikliku tarbekunstinäituse plakat. 1985. Eesti Kunstimuuseum

Näitusel välja pandud töödest ilmneb, kuidas disainerlik mõtteviis ja loomemeetod võib avalduda kontseptuaalses kunstiteoses ning kuidas kunsti abil on tõstatatud disainiprobleeme ja otsitud neile lahendusi. Esemelise ja ruumilise keskkonnaga suhestuvad teosed ärgitavad mõtisklema ka selle üle, kuidas disain hõlbustab või piirab meie igapäevaelu. "Kuigi need teosed on valminud 40–50 aastat tagasi ning teistsugustes poliitilistes ja majanduslikes tingimustes, panevad need meid tänapäevalgi mõtlema sellele, kes on meid ümbritseva keskkonna kujundanud, millist rolli mängivad meie elus tarbeesemed ja kuidas me end erinevates ruumides tunneme," kirjeldab kuraator Eda Tuulberg.

Kuraator Karin Vicente sõnul andis näituse loomiseks inspiratsiooni nende teoste sündimise ajal elavnenud arutelu kunsti, tarbekunsti ja disaini eesmärkide ja piiride üle. "Tänu väga heale koostööle Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumiga saime Kumusse tuua mitu teost, mis neid piire mänguliselt kompavad."

Lisaks näitusega tutvumisele saab külastaja endagi kunstniku- ja disainerioskused proovile panna loomingulisel tegevusalal, kus leidub põnevat tegevust ka lastele.

Näitus "Kunst on disain on kunst" jääb avatuks 3. oktoobrini 2021.

Kuraatorid: Eda Tuulberg, Karin Vicente

Näituse kujundaja: Katrin Koov

Graafiline disainer: Maria Muuk

Kirjatüübi autor: Aimur Takk

Koordinaator: Tiiu Parbus