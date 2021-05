Kumu loodab reivinäituse kõrvale korraldada sügisel ka temaatilise peo

Värske väljapanek Kumu viienda korruse saalis viib külastaja mõnes mõttes tõesti nagu ööklubisse: kaugelt kajab kakofoonne tantsumuusika, pimedates nurgatagustes vilguvad tuled ning mustade seintega koridorides võib isegi ära eksida. Kuraator Kati Ilves kinnitas, et näituse kujundusele on tõesti palju rõhku pandud, andmaks veidi edasi ka klubikogemust kui sellist.

"Üritasime mitut asja tabada, ühelt poolt luua ruumi, mis ei ole päris peokeskkond, aga mis mõjuks usutavalt. Oleme sellest teadmisest lähtuvalt üritanud nii palju neid ajutisi seinu jätta oma tooruses välja, mängida valgusega ja sellega, et kui näitusele tulla, siis sellist bassi tunneb isegi enne kui teoseid näeb, ka see, et kui lähed peole, siis kõigepealt kuuled midagi, sa hakkad aru saama, kus see pidu on, enne kui seda näed või sinna kohale jõuad," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" kuraator Kati Ilves.

Klubilaadsesse galeriikeskkonda on paigutatud nii Eesti kui ka välismaiste autorite teosed, mis ei keskendu reivile kui vaid muusikale, vaid uurivad seda kui fenomeni näitamaks, kuidas on reiv väljendunud visuaalkultuuris ja kunstis.

Näha saab nii Kiwa uut installatsiooni, mis muudab muusika valgusmänguks, kui ka legendaarse Berliini ööklubi Berghain turvamehe Sven Marquardti fotoseeriat inimestest enne või pärast ööklubi külastamist. Kumu kuraator Kadi Polli kinnitas, et kindlasti on plaan korraldada reivinäituse kõrvale ka temaatiline pidu, kui piirangud leevenema peaksid.

"See oli üks neid põhjuseid, miks me eelmisel suvel ei tahtnud seda reivinäitust ette võtta, sest ikkagi on see soov, et reivi ka päriselt korraldada. Kumu ÖÖ on muutunud Kumu Reiviks, teistmoodi elektroonilise muusika peoks, ja me väga loodame -- meil on septembrisse see kuupäev ette paika pandud -- Kumu reivi korraldada. Aga välja seda hüüda veel ei julge," sõnas Polli.

Näitus "Terve öö üleval. Reivikultuur lähivaatlusel" jääb Kumus avatuks kuni 17. oktoobrini, õige pea ilmub näitusega seoses ka reivinähtust tutvustav raamat.