Värske Rõhu juuninumbris: loovkirjutamine ja päevikupidamine

Ilmunud on noore kirjanduse ajakirja Värske Rõhk värske number, kus põhiline fookus on sel korral isiklike mälestuste ülestähendustel.

Juuninumbrist leiab Gregor Kulla kurbnaljaka päevaraamatu, Heneliis Nottoni essee päevikupidamisest ja Kanada innu kirjaniku Naomi Fontaine'i pooltõsieluloolised katkendid romaanist "Shuni. Mida sa peaksid teadma, Julie" (prantsuse keelest tõlkinud Ulla Kihva). Lisaks saab lugeda Marietta Alliksaare proosapalasid "Pildikesi elust väikelinnas", mis tõukuvad isiklikest meenutustest. Loovkirjutamise vestlusringis arutavad Silja Paulus, Anete Kruusmägi ja Katrin Loodus aga selle üle, kuidas kõige olulisematest asjadest elus – seejuures iseendast – kirjutada ja kas kirjutamine on üldse õpetatav ja õpitav.

Värskest numbrist leiab ka Maarja Mäemetsa enter-luulet, Lisanna Lajali intertekstuaalsetest vihjetest tulvil peaaegu-enter-luulet ning Lizzy Lethali punkluulet. Samuti ilmub kaks pea klassikalist novelli, mille autorid on Kreete Alasoo ja Aurelia Aasa, seejuures kirjutavad mõlemad armastusest ja sellest loobumisest. Mari-Liis Müürsepp kirjutab Armin Kõomäe "Perifeeria kangelastest", Eva Kinkar Tauno Vahteri "Pikaajalisest kokkusaamisest" ning Lembi Anepaio Soome kirjaniku Tuula-Liina Varise jutukogust "Tahan tunda, et elan". Vaatluse all on ka Mudlumi romaan "Mitte ainult minu tädi Ellen", mida arvustab Silvia Urgas.

Raamatuid soovitab ajakirjanik ja ajaloolane Maarja Merivoo-Parro, fotod tegi Kevin Loigu ning illustratsioonid Merily Mikiver.