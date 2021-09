Kumu Reivi peaesineja Giant Swan: subkultuurid on meile väga väärtuslikud

See on kindlasti iganenud küsimus, aga kuidas te oma muusika olemust kirjeldate?

Keeruline vastata! Ma arvan, et improvisatsioon ja kommunikatsioon on selle kese. Katsetused ja iga kord absoluutselt uued dialoogid kuulajaga.

Olete muuhulgas kirjeldanud oma muusikat kui dialoogi esteetikate vahel. See on tegelikult ka täpselt see, mis Kumu Reivil toimub: subkultuur sulandumas traditsiooniliselt mõistetud kõrgkultuuri.

Jah, seda seost oleme tegelikult soovinud portreteerida ka meie "Whities EP" kaanel, mille pani meie jaoks kokku kunstnik Alex McCullough.

Mis on teie jaoks subkultuuri väärtus?

Subkultuurid on meie jaoks väga väärtuslikud. Need on teelõigud, jagamaks ideid ja kunsti kapitalistlike ideede poolt rõhutud ühiskonnas. Usun, et subkultuurid on platvormiks neile, kes end eelnevalt mainitud süsteemis eksinult tunnevad. See ei tähenda muidugi, et subkultuurid kapitalismist kuidagi sõltumatud oleksid, aga paraku on see suhe väga ühepoolne, millest lõikavad kasu need, kes süsteemi ladvikus paiknevad.

Millised on kõige erilisemad kohad, kus te mänginud olete? Mis tunne teil on KUMU-s mängimise eel? Kas koht mõjutab ka teie muusikavalikut?

Kohal on kogu sündmuse tunnetuslikule ja muusikalisele väga suur mõju. Täpselt samamoodi nagu ka publikul. See diskussioon kunstniku, publiku ja koha vahel on alati väga huvitav. Kuid jah, oleme aastate jooksul mänginud kõiksugu põnevates kohtades.

Millisena näete tänast olukorda meelelahutusvaldkonnas? Kas peame õppima uuel moel pidutsema?

Tänane olukord on kindlasti pidevalt muutuv ja seetõttu väljakutsuv. Selle aja jooksul, mulle tundub, oleme aga saanud eelkõige just iseendale ohtralt iseend ja enda rolle nii sotsiaalsetes kui meelelahutuslikes olukordades peegeldada. Loodan aga, et oleme õppinud enam lugu pidama üksteise vaimsest ja füüsilisest ruumist ning kui oluline see ja turvatunne ka klubikultuuris on.

Kas te Eestist teate midagi? Kui kauaks te jääte ja mida soovite siin olles kindlasti näha?

Häbi tunnistada, aga teame pigem vähe. Oleme siin kaks ööd ja soovime selle aja jooksul näha nii palju kui võimalik. Mind isiklikult huvitab ajaloo mõistes just 16. sajand ja renessanss, seega avastused selle aja kohta rõõmustaksid. Lisaks muidugi ka tutvused ja kogemused kohalikega!

Sel aastal andis Giant Swan kontserdi ka Londonis Tower Bridge'il: