Video: Kumu Egiptuse näitus suleti virtuaalse kuraatoriekskursiooniga

Kuigi keeruliste olude tõttu sai näitus avatud olla üle kuu aja planeeritust vähem, jõudis selle ära näha märkimisväärne hulk külastajaid. "Egiptuse hiilgus" oli Kumus lahti veidi üle nelja kuu ning seda käis vaatamas 50 763 külastajat. Näitus lõi kaks uut Kumu publikurekordit: ligi 4858 külastust avanädalal ning 24 823 külastajat esimese kuuga.

Kumu kunstimuuseumi direktori Kadi Polli sõnul võib aga näitusekülastuste arvuga sellisel keerulisel ajal rahule jääda. "See on hea tulemus. Kuid kõige rohkem on kahju kõigist muuseumitundidest, mis ära jäid, sest koolide huvi näituse vastu oli suur ning hariduslik eesmärk oli ka üks põhjusi, miks näituse siia tõime. Lõpetame näituse virtuaalekskursiooniga, et kõigil, kel huvi, oleks võimalik Eesti esimene suur Vana-Egiptuse näitus ikkagi ära näha," ütles ta.

Eesti esimesel Vana-Egiptuse kunsti suurnäitusel "Egiptuse hiilgus. Niiluse oru kunst" oli eksponeeritud tuhandete aastate vanused esemed ühest maailma olulisemast Vana-Egiptuse kollektsioonist, Itaalias Torinos asuvast Museo Egiziost. Kumu näitusel on väljas 200 eset vaaraodemaa rikkalikust pärandist: sarkofaage, muumiaid, maagilisi amulette, erinevaid hauapanuseid ja skulptuure.