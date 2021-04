Harriet Toompere: kaotasin kuu aega enne "Jahihooaja" võtteid täielikult huumorimeele

Näitleja Harriet Toomperel on sel kevadsuvel kandvad rollid koguni kahes kodumaises mängufilmis -- Ergo Kulla "Jahihooaeg" ja Mart Kivastiku "Taevatrepp". Toompere tõdes, et kui viimases osalemise pakkumise võttis ta kohe vastu, siis "Jahihooaja" puhul pelutasid teda esialgu pikantsed stseenid ja komöödiažanr.

Toompere tunnistas, et erinevalt abikaasa Mait Malmstenist ja poeg Franz Malmstenist ei ole temal õnne olnud suuri filmirolle teha. Aga ta lisas, et iga kord, kui keegi on kuskil mänginud, on ta kogu protsessile kaasa elanud, millest on ka tekkinud tunne, nagu ta oleks ise ka selles filmis osalenud.

"Minule on kogu aeg tundunud, et ma olen ka nendes filmides, kus Mait või Franz mängib, sest selles on kogu aeg kodus juttu. Me elame kogu aeg kaasa, räägime, mis toimus ja pärast on mulle suur üllatus, et mind ei olnudki seal filmis," selgitas ta. Kokku on Toompere mänginud kolmes-neljas filmis ja episoodiliselt.

"Neid ei pane tähelegi," lisas Toompere.

Nüüd on aga Toomperel peaosa Ergo Kulla filmis "Jahihooaeg". Teine film, mille võtted käivituvad suvel, on Mart Kivastiku "Taevatrepp".

""Taevatrepi" puhul ei olnud mul mingit kõhklust, aga mis puudutab teist filmi, "Jahihooaeg", seal ma ütlesin alguses "ei". Kuna seal on kohati pikantseid stseene, siis mulle tundus, et mul ei ole piisavalt kuraasi või julgust. Seal peab ikka power'iga tegema. Ma olen ikkagi puritaanliku kasvatusega, et korralik tütarlaps."

Kuigi ta ütles alguses ei, palus ta veel üht lisapäeva mõtlemiseks ja kuna talle meeldis filmi draamapool, süžeeliin, mis naistel filmis mängida on, on väga palju nende omavahelised suhted. "Nendes on väga palju arenguid. Kõik see tundus mulle äärmiselt põnev, nii et pigistasin silma kinni nende pikantsete kohtade peal ja mõtlesin, et saab mis saab."

Filmi "Jahihooaeg" võtted Autor/allikas: Venno Kornak

Toompere tunnistas, et arvas seni, et tema saatus ongi olla teatrinäitleja, sest ta pole filminäitlemise peale suurt ka isegi mõelnud. "Ma olin seega täitsa algaja. Ma ei teadnud ka, kuidas ette valmistada. Mulle tundus, et kui mul on peaosa, võtted algavad, siis mul on kohe juba esimesel päeval esietendus. Ma olin ikka päris närvis," tõdes ta.

"Ma kaotasin kuu aega enne võtteid täielikult huumorimeele. Pigem ma nutsin, kõik ajas nutma. Ma olin hästi melanhoolne ja väga tõsine. Tumemeelne isegi. Ma lukustasin end kaheks päevaks üldse magamistuppa. Tõmbasin kardinad ette ja olin teki all ning lugesin ja õppisin."

Samas ei öelnud ta alguses filmile "ei" ainult pikantsete stseenide pärast, vaid ka seetõttu, et tegemist on komöödiaga. "Mina ei oska puänteerida. Mu on sattunud viimasel ajal mitmeid komöödiatükke, aga ma saan seal olla ainult hea juhendajaga. Ma ei valda seda," tunnistas ta.

"Ma ei ole ka koomilise šarmiga. Jan Uuspõld on, Ago Anderson on, Hilje Murel on. Neil on kohe selline koomiline šarm. Ma mõtlesin, et mul võib kukkuda see jumala magedalt välja. See hirmutas mind kõige rohkem."

Filmis "Taevatrepp" mängib Toompere abikaasa Mait Malmsteni naist. "Võib-olla Kivastik ei tahtnud väga tüli majja tekitada," selgitas ta pool naljaga põhjuseid, miks Kivastik võis tunda, et ilma Toompereta ta seda filmi teha ei saa.