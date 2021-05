Grammy akadeemia loobub poleemika tõttu anonüümsetest ekspertkomisjonidest

Akadeemia valitud muusikaekspertidest koosnevad anonüümsed komisjonid on Grammy akadeemia hääleõiguslike liikmete esitatud esialgsete nominatsioonide ülevaatamisega tegelenud 1989. aastast saati. Grammy akadeemia ajutise tegevjuhi Harvey Mason Jr. sõnul loodi komisjonid selleks, et ennetada võimalikku kallutatust tuntumate artistide suunas, vahendab Stereogum.

Need anonüümsed komisjonid on viimastel aastatel aga saanud suure kriitika osaliseks. The Weeknd, kes ei saanud 2021. aasta Grammydel ühtegi nominatsiooni olenemata albumi "After Hours" ja selle singli "Blinding Lights" suurest edust, süüdistas akadeemiat avalikult korruptsioonis ja teatas, et edaspidi boikotib Grammysid ega esita ega luba esitada oma loomingut Grammydele.

Salvestusakadeemia endine tegevdirektor Deborah Dugan, kes esitas kaebuse pärast seda, kui ta vabastati ametist vaid kümme päeva enne 2020. aasta tseremooniat, on samuti komisjone kritiseerinud, öeldes, et neis on palju huvide konflikte. Dugani sõnul lubati aasta laulu kategoorias nominentide hulka kaalutud artistil selle kategooria komisjoni koosolekul istuda ja teda esindas ka juhatuse liige.

Kuigi akadeemia kõrvaldab ekspertkomisjonid nelja põhikategooria ja kõigi žanrikategooriate nominatsiooniprotsessi juurest, säilivad need siiski 11 nn oskuskategooria nominatsiooniprotsessi juures, mis on seotud produktsiooni jm sarnasega. Hoolekogu otsustas ka vähendada nende žanrikategooriate hulka 15-lt 10-le, mille üle akadeemia liikmed saavad hääletada. Samuti lisanduvad kategooriad parima globaalmuusika esituse ja parima Música Urbana albumi auhinnale.

Muudatused jõustuvad järgmise aasta tseremoonia ajaks. Harvey Mason Jr. ütles, et ettepanek komisjonid kõrvaldada sai lauale pandud enam kui aasta tagasi ja see on osa pretsedenditute muutuste aastast organisatsioonis. "See on uus akadeemia, mis on valmis tegutsema ja on kahekordistanud pühendumust muusikakogukonna vajaduste rahuldamisele."