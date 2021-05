Koolinoored näitavad ERM-is kiirmoe mõju keskkonnale ja inimestele

ERM-i külastaja läbib kogu T-särgi elutee. Selle kõige taga on Jaan Poska gümnaasiumi õpilane ja näituse kuraator Ere Kama, kes haaras appi oma klassikaaslased, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ja siis me tulimegi ERM-i ja tegime istumisi koosolekustiilis ja jagasime tööülesanded ära ja igaüks hakkas vaikselt nokitsema. /.../ Mina olin põllu ruumis. Kõige raskem oligi puuvilla leidmine, see tuli meile Hollandist," selgitas näituse töögrupi liige Mette-Marit Poltan.

Õmblusvabrikust poodi ja läbi proovikabiini keskmise kiirmoe tarbija koju. Vahepeal võib märgata ka näiteid rohepesust, näiteks mõne suurfirma korjanduskasti.

Kodust liiguvad riided paremal juhul taaskasutuskeskuste lattu.

"Praegu oleme turu osas, kus müüakse neid riideid, mis on juba ka taaskasutuskeskustest või muudest sellistest poodidest üle jäänud. Müüakse siis kolmandates riikides neid riideid. Ma loodan küll, et siit on juba näha, kui palju kasutuskõlblikke riideid jõuab tagasi tootjariikidesse," rääkis näituse töögruppi kuuluv Saskia Kolberg.

Kõige lõpus ootab riideid aga prügimägi ja põletamine.

Noored loodavad, et külastaja mõtleks, kuidas sellest tsüklist läbi murda ja seostaksid teekonda oma igapäevaeluga.

"Kui poes on silt "kaks T-särki ühe hinnaga", siis klient mõtleb et oh, mina võidan. Kes tegelikult võidab? Minu meelest just tasub mõelda, et kes tegelikult võidab ja kas igakord peab olema tutt-uus T-särk? Ei pea," rääkis Poltan.

ERM-i osalussaalis on näitus mai lõpuni.