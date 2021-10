Selgus ERM-i näituseidee võitja

"Oma näitus" konkursi näol on tegemist näituseideede konkursiga, mis on mõeldud neile eraisikutele, kodanikuühendustele või organisatsioonidele, kes ei tegele iga päev muuseumitöö või näituste kureerimisega. Võitjad saavad oma idee ellu viia.

Hääletamisel osales 980 inimest ning konkursi võitjaks osutus näituseidee pealkirjaga "Kaasaja kuningannadelt: kiiged ja küünlalühtrid".

Näituse sisu on naiste valmistatud puitesemed, mis saavad olla väga kuninglikud oma teostuse poolest. Traditsiooniliselt ei ole naised puutööga tegelenud, aga tänapäeva naised on hakkajad ja osavad ka selles valdkonnas. Autorid soovivad näidata puidust esemeid, mille on valmistanud puutööd nautivad naised. Meistritena esinevad disainer, kutseõpetaja, väikeettevõtja, koduperenaine, raamatupidaja, ajakirjanik, muusik ja võimlemistreener.

Näituse kuraatorid Epp Klimenko ja Heidi Solo toovad välja, et kõigis potentsiaalsetes osalejates on teema valik tekitanud erinevaid fantaasiapuhanguid ja suurt soovi projektis kaasa lüüa. Näituse tarvis luuakse puidust esemed, mida just igas majapidamises ei leidu ning mis väljanägemiselt on väga eriilmelised, väljendamaks naiste graatsiat, ilumeelt ja iseloomu.

"Sellel aastal oli esikolmiku vahel eriti tihe rebimine, aga hea meel on kindlasti selle üle, et kõigi välja pakutud näituse projektide jaoks jagus hääli ja poolehoidjaid. Omamoodi südamlik oli tunda naiste jõudu ja aktiivsust oma kogukondades elevuse tekitamisel ja toetuse leidmisel. Teemavalikuid oli sel aastal nagu ikka – omaloomingule sekka ka retrospektiivseid ja nostalgilisi teemasid. Sellel aastal lisandus ka globaalsem mõõde," sõnas Eesti Rahva Muuseumi näituste juht Kristjan Raba.

Konkursi võidunäitus avatakse Eesti Rahva Muuseumi osalussaalis 2022. aasta sügisel.