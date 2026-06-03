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Pildid: Heimtali muuseumi heinamaal avatakse suveks hernehirmutiste näitus

Muuseumid
Heimtali muuseumi heinamaal avatakse suveks hernehirmutiste näitus
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Muuseumid

6. juunil pannakse ERMi Heimtali muuseumi heinamaale püsti ligi 60 hernehirmutist, suvist näitust saavad huvilised kuni augusti lõpuni ka ise täiendada.

Kevadel kuulutasid ERMi Heimtali muuseum ja Anu Raud välja hernehirmutiste konkursi, mille esimese vooru võistlustööd ehivad alates 6. juunist muuseumiesist heinamaad. Esialgu seatakse üles 60 hernehirmutist, aga suve jooksul oodatakse neid juurde.

"Hernehirmutis on korraga linnupeleti, kunstiteos ja koduvalvur, mille meisterdamine annab  võimaluse oma fantaasia tööle panna ning materjali ülejääkidele uus elu anda," ütles Heimtali muuseumi näituste juht Tuuli Tubin McGinley. Tema sõnul on konkursitööde juures näha mitmesugust lähenemist: mõni paistab silma nupuka materjalikasutuse, teine iluga või linde peletava efektiga, kolmas jällegi põneva loo poolest.

Folklorist Mare Kõiva sõnul on hernehirmutise aluseks vana uskumus, et linnud pelgavad inimese kuju, eriti kui see tuules liigub ja laperdab. Hernehirmutist usuti peletavat ka võõraid inimesi. "Vanad rõivad ja imelik välimus muudavad hernehirmutise inimese ja vaimu vahepealseks nähtuseks, peaaegu viirastuseks või kummituseks," selgitas Kõiva.

Hernehirmutiste näitus jääb avatuks 31. augustini 2026. Muuseumiesisel heinamaal asuv näitus on tasuta.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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