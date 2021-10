ERM-is näeb Vladimir Zolotukhini Eestile mõeldes valminud näitust

52 graafilisest lehest koosneva seeria tellis kunstnikult Mellnovi galerii. Galerii asutaja Ljudmila Mesropjani sõnul on tööde puhul tähelepanuväärne nii värviline graafika kui ka detailid.

"See värviline graafika ei jää üldse alla mustvalgele, ja ausalt öeldes elu on liiga lühike aeg, et uurida iga detaili igas töös. Vähemalt minul pole see siiani õnnestunud," tunnistas Mesropjan.

Näituse kuraatori Reet Marki sõnul tuleks tööde puhul tähelepanu pöörata ka asjaolule, et kunstnik ei ole teinud mitte trükigraafikat, vaid kõik detailid joonistanud sulega.

Ta on tohutult hea käsitööline, kui nii võib öelda, sest kõik on äärmiselt maitsekalt ja kenasti paika pandud. Joon on võrratu. Mina, kes graafikat ei armasta, olen sellest täiesti sisse võetud," kirjeldas Mark.

"Ta kannab endas sügavat Peterburi kultuuri, mis on alati olnud Venemaal natukene eriline, ja ta suhtleb oma loomingus väga vabalt kogu Euroopa varasema kunstiga. Seal võib näha Klimtist hetke. Seal võib näha juugendit, seal võib näha Stanislaw Lemi jm fantastilisi asju," lisas Mark.

Kuna kunstnik on mitmel korral ka Eestis käinud, palus galerii omanik seeriat luues mõelda muljetele, mis ta siit on saanud. Nii ongi kogu seeria valminud Eestile mõeldes, mistõttu otsustas autor jätta tööde koopiad Peterburi ja tuua originaalid ERM-i.

Lisaks Eesti mõjule on Zolotuhkinit mõjutanud ka tema enda keerulised suhted nii pere kui ka naistega. Autori sõnul ei räägi aga tema teosed vaid meeste- ja naistevahelistest suhetest, vaid laiemalt energiate tasakaalust maailmas.

Näitust saab ERM-is külastada novembri lõpuni.