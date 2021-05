Janar Ala: kaubanduskeskused on linnas nagu mets

Ala tunnistas, et oli T1 kaubanduskeskuses esimest korda. "Võimalust, et saaks käia tuiata tühjas kaubanduskeskuses, väga palju ei ole. Kondasin veidi siin ringi ja mulle see õhustik meeldis. Mulle isegi meeldiks, kui ta jääks nii," tõdes Ala ja lisas, et ei usu, et see suur maja kuhugile kaob.

Ala tunnistas, et käib ise päris tihti kaubanduskeskustes. "Mitte selleks, et midagi osta, aga minu jaoks on kaubanduskeskused linnas nagu mets - käid ringi, vaatad ja tunnetad õhkkonda ning võib-olla saad sealt midagi. Pigem on need minu jaoks sellised kondamise kohad."

"Ma ei tea, kas Tallinnas on teist keskust, mis on nimetanud end ka meelelahutuskeskuseks," sõnas Ala. "Võimalik, et mingisugune ideaal näeb ette, et ostmine ja kultuur läheb ühte patta. Tšehhis oli isegi kirikulaadne koht kaubanduskeskuses, kuna pühapäeviti käidi palju ka kaubanduskeskuses, siis sai need kaks asja ühendada."

"Tundub, et eestlasele meeldib käia kaubanduskeskuses, aga võib-olla on asi selles ka et eestlased on üsna praktilised inimesed ja siit saab kõik kätte, mida vaja on - kultuuri, toitu ja saab viia lapsed mänguväljakule," rääkis Ala.

Ala rääkis, et viiteid kaubanduskeskustele leidub ka popkultuuris, eriti 1980. aastate ümber, mida Ala sõnul peetakse kommertsi, rahakesksuse ja ebainimlikkuse võrdkujuks. ""Mall Rats" on selline 90ndate kultusfilm, mille tegevus toimub kaubanduskeskuses," rääkis ta. "70ndate lõpus režissöör George Romero, kes kümme aastat varem oli teinud filmi "Elavate surnute öö", tegi siis uue zombie filmi ja filmi tegevus toimus ka paljuski kaubanduskeskuses. Mingis mõttes võis kaubanduskeskuses ringikondavaid zombie'sid võtta lihtsakoelise tarbimisühiskonna kriiitikana, et me justkui oleksime kõik sellised."