Klubis Hall toimuv festival The Dark Side of the Moon avalikustas esinejad

12. kuni 15. augustini toimub Noblessneri sadamalinnakus asuvas klubis Hall ja selle välialal Suvila neljandat korda elektroonilisele muusikale keskenduv linnafestival The Dark Side of the Moon. Külalisesinejatena saabuvad seekord Tallinnasse Polar Inertia, Regis, Oscar Mulero, Adriana Lopez, Bloody Mary, Voiski, Nicolas Lutz ja Laurine.

Välisartistidest astuvad üles varemgi HALL-i külastanud ambient techno kooslus Polar Inertia ning eksperimentaalse käekirjaga Voiski. Samuti teevad Eestis esmakordselt live-etteaste techno-avangardist ja Downwards Recordsi vedaja Regis ning tumeelektroonika ja acid-techno biitidega mängiv Bloody Mary. 4-tunnise DJ-setiga on platsis Hispaania elektroonilise muusika skene pioneer Oscar Mulero, Kolumbiast pärit Adriana Lopez ning oma mitmekülgseid vinüülileide esitlevad aga plaadifirma My Own Jupiter boss Nicolas Lutz ja kollektiivi Slow Life esinaine Laurine.

Kohalikest artistidest astuvad üles tumemuusika trio Forgotten Sunrise, acid- ja hüpnootilist techno't viljelev VARJUR, modulaar-techno ekspert Motobor ning eksperimentaalne helidisainer Rando Arand.

Kohalike DJ-de nimekirjast võib leida üle 50 artisti, kelle hulgas Raul Saaremets, Eisi, Katja Adrikova, Mihkel Maripuu, Micaela Saraceno, Kevin Park, Artur Lääts, DJ Punch jpt.