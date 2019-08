Klubis HALL algab festival The Dark Side of the Moon

8.–11. augustini klubis HALL toimuval festivalil The Dark Side of the Moon astuvad üles artistid Saksamaalt, USA-st, Hollandist, Prantsusmaalt ja Eestist – kokku võib kavast leida ligi 50 esinejat viiest erinevast riigist.

4-päevasel festivalil esinevad näiteks Polar Inertia, Awanto 3, Thomas Hessler, Eric Cloutier, Hemka, Antigone ja Francois X, kes on üles astunud klubides Berghain, Concrete, Fuse ja Tresor jne.

Festival toimub Tallinna põrandaaluse kultuuri mekas HALL. Nelja päeva jooksul saab esinejaid näha kokku kolmel laval: peasaal HALL, väiksem MESILA ning terrass nimega Suvila.

Kohalikest on esindatud elektroonilise muusika skeene tegijad, näiteks Maarja Nuut, Bakey USTL, Artur Lääts, Tanel Mütt, Katja Adrikova ning Ruutu Poiss. Live-kavaga esinevad industriaalbänd Forgotten Sunrise, eksperimentaalsema elektroonilise muusika spetsialist Aivar Tõnso ning Wondering Around.

The Dark Side of the Mooni peakorraldaja Elena Natale sõnul teeb festivali eriliseks asjaolu, et see toimub arenevas Noblessneri kvartalis linnasüdame lähedal, pakkudes külastajatele põnevat ja mugavat kogemust. "Nüüdseks on kõik loodusfestivalid ja väljasõidud juba tehtud, hakatakse linna naasma – suvetunnet saab nautida ka siin," ütles Natale.

Esinejate täispikka nimekirja näeb festivali Facebooki ürituse lehelt.