Klubi Hall juht Elena Natale: ööelu jäetakse probleemidega üksinda

Elena Natale arvates pole valitsus läbi mõelnud, kuidas toetada ööelu koroonaviiruse ajal. "Me oleme ikkagi üks majanduse osa," tõdes ta ja kinnitas, et keegi neist ei taha, et inimesed nakatuksid koroonaviirusesse. "Valitsuse arvates on pidude tegemine imelihtne, aga selle taga on tegelikult väga suur töö."

"Ööelu on praegu olukorras, kus meid jäetakse nende probleemidega üksinda," nentis Natale ja mainis, et tema arvates levib viirus kõigis valdkonnas, mitte ainult öösiti. "Kui juba mingeid piiranguid teha, siis miks panna poolikud piirangud, pange siis juba kõik kinni ja mõelge, kuidas edasi toetada."

Natale sõnul pole põhiline küsimus mitte rahas, vaid pigem tahaksid nad, et nendega arvestataks. "Praegu tundub, et meie oleme ainus valdkond, keda tahetakse kinni panna," nentis ta, lisades, et hetkel on neid täielikult kõrvale jäetud. "Arvatakse, et me oleme viirusepesa."

Alates 5. detsembrist peavad meelelahutus- ja toitlustusasutused sulgema uksed alates kell 22.00, vahemikus kell 22-06 võivad asutustes viibida üksnes toidu kaasaostjad, kullerid, töötajad ja nende alade tehnilised või hädaabitööde teenindajad.