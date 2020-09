Täismahus: kultuurivaldkonna ettepanekud viiruse leviku tõkestamiseks kultuurisündmustel

Kultuurisektoris tegutsevad oma ala professionaalid, kes hoolivad publikust, soovivad pakkuda tasemel kultuurisündmusi ja võtavad selle nimel äririske. Selles sektoris tegutsevad organisatsioonid ja ettevõtted on sarnaselt Eesti avalikkusega mures COVID-19 jätkuva leviku pärast riigis ja maailmas. Samas usume, et teadlikult ja ühtmoodi vastutustundlikult tegutsedes on võimalik nakatumise ohtu kultuurisündmusel minimeerida. Viiruse õppetundidele tuginedes esitavad allakirjutanud Vabariigi Valitsusele oma ettepanekud usaldusmeetmeteks kultuurisektoris, et hoida publiku, esinejate ja töötajate füüsilist ja vaimset tervist, kuid tagades Eesti kultuurielu jätkumine.

Allakirjutanute üldised seisukohad:

Kultuur tööandja ja majanduse mootorina. Kultuurisektor elavdab majandust, andes tööd paljudele loovisikutele ja teenusepakkujate rühmadele alates tehnikafirmadest reklaamipartneriteni. Kuivõrd kultuurisündmused annavad olulise põhjuse reisimiseks, siis toidab sektor kaudsemalt märksa enamaid ettevõtlusvaldkondi ja hoogustab turismi.

Professionaalsus. Professionaalsel kultuurikorraldajal on võimekus minimeerida osalejate nakatumisriski olenemata sündmuse tüübist, toimumiskohast või kunstiliigist ning tal on võimekus kehtivaid meetmeid oma publikule selgelt kommunikeerida. Professionaalsus on antud kontekstis mõiste, mis viitab korralduspädevusele.

Kogemused, millest oleme õppinud

Sarnaselt Eesti tervishoiusüsteemile ja teistele sektoritele on ka kultuurivaldkond möödunud viie kuu jooksul saanud hulgaliselt õppetunde:

Saali mahutavuse piirarvu vähendamisel puudub tõenduspõhine seos nakkusohu vähenemisega. Olulist rolli mängib aga võimalus publikut hajutada. Keskenduda tuleb parematele hajutusmeetmetele sündmuskohtades ja võtta arvesse publikualade mahutavuse ning iste- ja seisukohtade sündmuste eripärasid, kandes hoolt, et külastajatel on võimalus hoida distantsi läbivalt kogu sündmuse vältel.

Korraldada on võimalik nii fikseeritud iste- kui ka vabade seisukohtadega kultuurisündmusi. Mõlemal juhul tuleb lähtuda valitud publikuasetuse spetsiifikast. Istekohtadega sündmustel ei ole 50-protsendilise mahutavuse nõue vajalik, küll aga tuleb eritähelepanu pöörata distantsi võimaldamisele publikualadel. Seisukohtadega sündmustel on oluline kriitiliselt hinnata publikualade mahutavust, tehes seda mitte üldpinna ruutmeetrite, vaid programmist osa saamiseks vajaliku ala mahutavuse järgi (nt lavaesine ala, istekohtade ja erinevate tasandite arv). Tingimuseks on 50-protsendilise mahutavuse piirang, mis võimaldab inimestel endil hoida distantsi.

Juhul, kui sündmusel või hoones on võimalik publikualad teineteisest eraldada, vältides eri aladel asuvate inimeste omavahelisi kokkupuuteid, arvestatakse sündmuse mahutavust ühe eraldatud ala mahutavust silmas pidades;

Rohkem tähelepanu tuleb suunata publikukontakti vähendamisele üldaladel, sest seal on omavaheliseks kokkupuuteks suurim võimalus;

Välisartist, kes on saabunud valitsuse nimetatud "punastest riikidest", peab tegema Eestisse saabudes COVID-19 testi. Testi tulemuste teada saamiseni on välisartist ööbimiskohas karantiinis. Kui test on negatiivne, saab välisartist astuda üles kultuurisündmusel, sealjuures kehtib nõue: "Negatiivse testitulemuse korral tuleb 7 esimest päeva olla piiratud eneseisolatsioonis ehk käia tohib küll tööl ja näiteks poes, kuid vältida tuleb mittevajalikke kontakte." Juhime tähelepanu, et muusiku, laulja, näitleja, tantsija esinemine on töö, mis on vältimatu ja hädavajalik. Kui test on positiivne, ei saa artist kultuurisündmusel osaleda.

Võimusesindajate meedias välja öeldud sõnumid mõjutavad otseselt kultuurisündmuste külastatavust.

Ettepanekud

Kultuurisündmuste korraldajad on omavahel kokku leppinud ja soovitavad kõigi sündmuste korraldamisel rakendada järgmisi usaldusmeetmeid:

Teeme ettepaneku mahutavuse piirarvu mitte vähendada, vaid keskenduda parematele hajutusmeetmetele sündmuskohtades ja võtta arvesse publikualade mahutavuse ning iste- ja seiskukohtade sündmuste eripärasid, kandes hoolt, et külastajatel on võimalus hoida distantsi läbivalt kogu sündmuse vältel.

Iga sündmuse korraldaja jagab COVID-19 viiruse vältimiseks tehtavaid samme oma kodulehel ja sündmuse eelkommunikatsioonis; sealhulgas peab olema hõlpsalt leitavad terviseameti COVID-19 tõrje soovitused ning juhised toimumispaigas käitumiseks. Kodulehel ja teistes omakanalites on ligipääs HOIA rakenduse tutvustusele.

Korraldaja rõhutab eelkommunikatsioonis vajadust saabuda kultuurisündmustele varakult, et vältida tunglemisel liigseid kontakte. Korraldaja on läbi mõelnud publiku liikumise plaani ning juhul, kui saalist väljumisel võivad tekkida järjekorrad, suunavad vastavalt koolitatud teenindajad publikut välja väikeste hulkade kaupa.

Sündmusel liikuvad teenindajad kannavad visiire või maske, et publikuga suhtlev personal oleks kaitstud ning publik tunneks end teenindajatega suhtlemisel turvaliselt.

Julgustame publikut kasutama visiire või maske. Korraldajad tagavad maskide kättesaadavuse toimumispaigas.

Kohapeal kõlavad signatuurid, häälteated ja visuaalsed infokandjad tuletavad külastajatele meelde, kuidas käituda, et nakatumisriski minimeerida;

Korraldaja reklaamib sündmuspaigas mobiilirakendust HOIA, mis teavitab kokkupuutest viirusekandjaga. Korraldaja palub publikul kultuurisündmuse ajal võimalusel hoida telefon hääletuna ja sisselülitatud Bluetoothiga, et HOIA rakendus töötaks.

Korraldaja hoolitseb selle eest, et kõik pileti ostnud külastajad saaksid COVID-19 viirustõrje meetmetega tutvuda enne sündmust. Tehnilise võimekuse olemasolul saadetakse eelteavitus kliendile e-posti teel või sõnumiga, lisatakse vastav märge piletile või piletimüügi keskkonda.

Käte desinfitseerimise jaamad asuvad publikule kättesaadavas ja nähtavas kohas.

Korraldaja analüüsib toitlustusteenust osutava teenusepakkuja läbi võimalikud kitsaskohad ja veendub, et teenuse osutamisel minimeeritakse riske, mis on seotud nii järjekordade reguleerimise kui ka toidu ja joogi serveerimisega.

Oluline! Uued piirangud ei hakka kunagi kehtima varem kui 10 päeva jooksul otsuse avalikustamisest. Juhul, kui sündmuse mahutavuse osas luuakse uued piirangud, on korraldajal õigus viia sündmused, mille müüki on alustatud enne piirangute kehtestamist, lõpuni algsel kujul. Näiteks, kui korraldaja on kehtiva korra alusel müünud sündmusele 1500 piletit, ei ole tal võimalik ootamatute uute piirangute korral jätta 750 inimest ukse taha.

Ühispöördumisega on liitunud:

