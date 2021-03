Viljandi pärimusmuusika festival on valmis 30-protsendiseks piletimüügi languseks

Viljandi pärimusmuusika festivali programmijuht Tarmo Noormaa ütles ERR-ile antud intervjuus, et festivali ettevalmistused on täies hoos ning nad on teinud endale ka pessimistliku prognoosi, mille järgi on nad valmis umbes 30 protsendiseks piletimüügi languseks võrreldes 2019. aastaga.

Tarmo Noormaa sõnas, et nende festival toimub praeguste plaanide kohaselt kindlasti. "Hetkel pole me veel terviseametiga rääkinud, sest see, mis piirangud suvel on, ei oska keegi meist veel ennustada," kinnitas ta.

Tema sõnul on nad oma plaanidesse arvestanud, et nende publikuhulk väheneb just väliskülaliste arvelt. "Esinejaid me ei võta ka väljaspoolt Euroopat, kuna risk on liiga suur," mainis ta ja lisas, et nad arvestavad ka pisut väiksemate ootustega. "Loodame, et kõik läheb hästi."

"Me oleme teinud selliste pessimistliku prognoosi, et kuigi me ei tea veel midagi suvistest piirangutest, siis oleme arvestanud 30 protsendise piletimüügi langusega võrreldes 2019. aastaga," tõdes Viljandi pärimusmuusika festivali programmijuht. "Loodetavasti tuleme selle pessimistliku prognoosiga omadega toime, kui nüüd veel vähem ostetakse, siis oleme raskustes küll."

"Piletimüük käib juba ja eelmise aasta edasilükkunud passid kandusid sellesse aastasse," selgitas Noormaa ja kinnitas, et üksikkontsertide piletid lähevad müügile juunist.

Möödunud aastal oli Viljandi pärismuusika festivali jaoks väga kõva katsumus, kuna üritust tuli kümmekond korda ümber teha. "Meil on see kogemus olemas ning kuigi oleme mures suve pärast, siis teame, et saame hakkama, kindlasti võtame sellest olukorrast viimast ning need, kes festivalile tulevad, ei pea pettuma."