Tiit Pauluse nimelise noore kitarrimängija preemia võitis Karl Madis Pennar

Žürii esimehe Ain Agana sõnul on Karl Madis Pennar noor muusik, kes on andekas mitmel alal. "Ta on EMTA magistrant, mängib lisaks kitarrile ka väga hästi kontrabassi, harjutab instrumente ja on sportlik," lisas ta.

"Pauluse preemia tähendab minu jaoks eelkõige uute uste avanemist ja annab tugeva tõuke minu trio albumi salvestamiseks," ütles laureaat Karl Madis Pennar.

Karl Madis Pennar omandas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias jazzmuusika interpretatsioon bakalaureusekraadi kitarri erialal, kus ta jätkab ka praegu enda õpinguid magistrantuuris. Hetkel tegeleb Penner aktiivselt enda bändiga Pillikud, kellel ilmus 2020. aastal debüütalbum, samuti annab ta kontserte koosseisuga Pennar & Friends.

Viljandi kitarrifestivali korraldati esimest korda 2008. aastal, eesmärgiga populariseerida ja arendada Eesti kitarrimängu. Tänavu toimus festival 13. korda.