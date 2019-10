Tiit Pauluse nimelise noore kitarrimängija preemia võitis Johannes Laas

Kuuepäevase festivali kavas olid Eesti kitarristid nagu Jaak Sooäär, Robert Jürjendal ja mainekad välisartistid, näiteks Jonathan Kreisberg ja Nelson Veras Ameerikast, Manish Pingle Indiast, Teemu Viinikainen Soomest, Brasiilia kitarrist Yamandu Costa koos Tallinna Kammerorkestriga, keda juhatas dirigent Risto Joost.

Esimest korda oli Viljandi Kitarrifestivali programmis koguperekontsert, kus koos Andre Maakeri ja Annika Mändmaaga lauldi, tantsiti ja mängiti laulumänge.

Johannes Laas on lõpetanud Heino Elleri nimelise Tartu muusikakooli, praegu õpib ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias jazzmuusikat kitarri erialal. Ta on mänginud ning salvestanud ansamblites Innersound, Jana Kütt Group, Johannes Laas 5tet ning Alfa Collective, viimasel kooseisul avaldati eelmisel sügisel ka debüütalbum "Canvas".

"Tiit Pauluse noore kitarrimängija preemia pälvinud Johannes Laasi loometegevust analüüsides ning kõiki poolt- ja vastuargumente väga põhjalikult kaaludes jõudis professionaalne žürii otsusele, et tänavuse preemia laureaat on tõesti Johannes Laas," sõnas žürii esimes Ain Agan.

"Mul on hea meel tõdeda, et minu kirge muusika vastu ja sellealaseid saavutusi on märgatud. Preemia saamine annab mulle kindlust, et olen õigel teel ning innustab mind seda teekonda jätkamas," sõnas Johannes Laas.

Tiit Paulus on mõjukaimaid eesti jazzkitarri ja improvisatsiooni õpetajaid ning temanimelise preemia on saanud näiteks ka Virgo Sillamaa, Erki Pärnoja, Merje Kägu, Kalle Pilli ja Jaanis Kill.

Viljandi Kitarrifestival toimus esimest korda 2008. aastal eesmärgiga populariseerida ja arendada Eesti kitarrimängu.