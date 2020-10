Karl Madis Pennar: Eesti kitarrimuusikat kirjeldab omapärasus

Karl Madis Pennar ütles ERR-ile, et preemia kannab Eesti jazzkitarri alustala Tiit Pauluse nime, mistõttu on iga kodumaise kitarristi jaoks väga uhke tunne saada selle auhinnaga tituleeritud. Samuti lisas ta, et aimas vaikselt võitu ette. "Olen juba kolmandat aastat seal kitarrifestivalil ja kõik mu sõbrad on juba saanud, kuna me kitarristidena käime hästi palju läbi, siis kuidagi oli selline tunne, et äkki nüüd oleks aeg."

"See võit tuli nii õige ajal, sest mu trio plaat ootab väga salvestamist ja see auhind andis selleks tugeva tõuke just praegu," ütles ta ja mainis, et Eesti kitarrimuusikat kirjeldab omapärasus. "Igaüks on täpselt enda nägu ja enda stiili, see ongi kõige tähtsam, et oleks midagi igas stiilis või tekiksid täiesti uued žanrid," selgitas Pennar, lisades, et enda kompositsioone ei oskagi ta kuidagi kirjeldada.

Varem on sama preemiaga tunnustatud näiteks Laur Joametsa, Virgo Sillamaad, Paul Neitsovit ja Erko Niitu. Viljandi kitarrifestivalil anti Tiit Pauluse nimelist parima noore kitarrist auhinda välja 13. korda.