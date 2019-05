Galerii: TAFF Clubi hooajale andsid lõppnoodi Raivo Tafenau ja Tallinna kammerorkester

Reedel, 24. mail astusid TAFF Clubis lavale Raivo Tafenau ning Tallinna kammerorkester Risto Joosti juhatamisel. Džässiklubi hooaja lõpetamisel kõlas Tafenau omalooming, millele on uued seaded loonud Meelis Vind, Siim Aimla ja Raul Sööt.

"24. mail möödus seitse aastat sellest, kui Tallinna kammerorkestri kodus, Mustpeade majas toimus esimene TAFF Club kontsert," sõnas muusik ja TAFF Club president Raivo Tafenau. Džässiklubi tänavuse hooaja lõppkontserdil Classic'n'Jazz: Tallinna kammerorkester & Raivo Tafenau kõlas klassikalise muusika ja džässi mänguline kooslus.

"Arvan, et kaasaegne džäss ja klassika pigem lähenevad üksteisele. Vahe on selles, et džässmuusikud improviseerivad ja moodustavad unikaalseid arranžeeringuid hetkes, klassikas on muusikutel noodid ees. Tegelikult oli juba Bachil olemas harmoonia, mida džässmuusikud tänapäeval kasutavad – rääkimata Stravinski, Chopini, Schoenbergi loomingust," kirjeldas kahe stiili kokkukõla Tafenau.

Lavale astusid Raivo Tafenau (saksofon), Joel-Rasmus Remmeli (klaver), Heikko Remmeli (kontrabass), Ramuel Tafenau (trummid) ning Tallinna Kammerorkestri dirigent Risto Joosti juhatamisel. Enne hooaja lõppkontserti astus laval üles lauljatar ANETT koos kitarrist Karl-Madis Pennariga.

TAFF Club on Tallinna Filharmoonia 2012. aastal poolt algatatud džässiklubi. Klubi põhistiil on mainstream-džäss, lisaks toimuvad erinevate stiilide teemaõhtud.