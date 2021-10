Tiit Pauluse nimelise noore kitarrimängija preemia võitis Jaagup Jürgel

2021 aastal pärjati Tiit Pauluse nimelise noore kitarrimängija tiitliga Jaagup Jürgel. "On suur rõõm, et laureaadiks sai Jaagup Jürgel. Olen olnud tema õpetaja kunagi Elleri nim Tartu Muusikakoolis, mistõttu on eriti hea meel näha tema arengut! Jaagup on kindlasti väärt tiitlivõitu." sõnas žürii esimees Ain Agan.

Jaagup Jürgel on õppinud Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis. Praegu omandab ta teadmisi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Ta on löönud kaasa Ele Millistferi autoriplaadil "Alguse paik", samuti mängib ta kitarre, basskitarre ning on teinud arranžeeringu ja produktsiooni Linalaka peagi ilmuval autoriplaadil "Eluilu". Jürgel on teinud koostööd ka kollektiividega Justament, Kõrsikud, Estraadiraadio, Kiks,

Tiit Pauluse nimelise noore kitarrimängija preemia laureaatide seas on näiteks Virgo Sillamaa, Erki Pärnoja, Merje Kägu, Kalle Pilli ja Jaanis Kill, Johannes Laas, Karl Madis Pennar.