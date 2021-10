Noore kitarrimängija preemia laureaat: kõik varasemad võitjad on olnud eeskujuks

"Ma olin ise Hispaanias kuskil mägedes, kui Marek Talts mulle helistas ja ütles, et homme on kandideerimise tähtaeg, võta ennast kokku," selgitas Jürgel ja mainis, et siis ta stiilselt vähem kui tund enne tähtaega saatis oma ankeedi ära. "See võit oli ikka üllatus."

Jürgeli arvates on see tunnustus suur asi. "Olen alates sellest ajast, kui kitarri 2016. aastal tõsisemalt näppima hakkasin, igal aastal Viljandi kitarrifestivalil osalenud," sõnas ta ja lisas, et kõik varem selle preemia võitnud kitarristid on olnud talle eeskujuks.

"Ma arvan, et mitte ükski Eesti kitarrist ei saa kutsuda end eestlaseks, kui ta ei pea eeskujuks Laur Joametsa, kes on samuti võitnud selle kitarripreemia," tõdes ta ja lisas, et üks olulisemaid jazzkitarriste, kes on samuti selle preemia pälvinud, on Jaan Jaanson. "Ka Ain Agan on väga kõva tegija."