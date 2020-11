Tallinnas algab festival NU Performance

Reedel algab Tallinnas 22. novembrini toimuv rahvusvaheline etenduskunste hõlmav NU Performance Festival. Selle aasta programmi teema on "Hääl ja midagi veel", kuraatorid on Margit Säde ja Egija Inzule.

"Mitmed ideed jäid koroona tõttu teostamata, kuid ometi oleme suutnud kokku panna mitmekülgse ja -häälse programmi, kus esindatud on väga erinevad autoripositsioonid nii Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest aga ka mujalt Euroopast," märkisid kuraatorid.

"Leiame, et praegusel ajal on oluline mitte kohe alla anda, oluline on kultuuri elus hoida ja kohaneda ning kunstnikke toetada. Paljudele artistidele on see selle aasta ainus esinemine. Oleme tänulikud festivali kõikidele välisesinejatele, kes olid nõus ette võtma tavalisest keerulisema reisi – laskma ennast testida ja olla isolatsioonis," lisasid nad.

Tänavune programm on jaotatud temaatilisteks õhtuteks. Korraldajate ja kuraatorite sõnul annab see sõna hääle emotsionaalse, ühiskondliku ja poliitilise potentsiaali avamisele. Programmi kuulub luule, rütmi loomine, sünteetilised helid, sisse kirjutatud narratiivid ja ajaloolised kontekstid, huumor, tegevus, osalemine ja kollektiivne hääl, vaikus, ja – nagu pealkirigi vihjab – midagi veel.

Festival toimub Kanuti Gildi SAALis, Sveta Baaris ja Sakala 3 hoones ja seda saadab programm IDA raadios. Programm NUPP hõlmab ka festivali esinejate loomingu tutvustamist ja selgitamist.

Kümne päeva jooksul saab näha järgmiste kunstnike töid ja etteasteid:

Eglė Budvytytė (Amsterdam-Vilnius), Egija Inzule (Riia-Zürich) ja Margit Säde (Tallinn-Zürich), Gerry Bibby (Berliin), Jelena Glazova (Riia), Nancy Nakamura Räpipunt (Viin-Väätsa-Tallinn), Yasmyn (Tallinn), Michele Rizzo (Amsterdam), Erik Bünger (Berliin), Sveta Grigorjeva (Tallinn), Hiwa K (Sulaymaniyah-Berliin), Vika Matuzaitė (Vilnius) ja amatöörkoor Smiltatė (Nida), Ana Mendes (London-Stockholm), Lina Lapelyte (Vilnius), Lolina (London), Serious Serious Showreel: Michaela Kisling, Till Megerle, Artjom Astrov (Viin-Berliin-Tallinn), Practice Room: Court Rat, arxcharlaide & baribari mai, Marta & Edgar Vunsh ja Ganna Bogomol, Queer womxn DJ collective (Vilnius), MajorDanger (Tallinn), James Lórien MacDonald (Helsingi), Querelle (Kaunas), Doris Hallmägi (Tallinn), Nicolas Buzzi (Zürich), Darkside (Tartu), Nina Elektrichka (Riia), Hanna-Liisa Lavonen, Jaanika Arum, Helen Västrik, Katrin Enni, Helle Ly Tomberg, Ellen Vene, Andre Joosep Arming ja Kleer Keret Tali (Tallinn).

Festivali korraldajad järgivad terviseameti, kultuuriministeeriumi ning valitsuse nõuandeid ja ettekirjutusi ning kutsub külastajaid üles kandma maski.