Tallinna kunstihoones on väljas Heidelbergi psühhiaatriakliiniku patsientide tööd

Näitus "Olge te hoitud ja armastatud" on kuraator Tamara Luugi sõnul omamoodi läbilõige Eesti ühiskonna mitmekesisusest, kuna väljas on tööd meie oma ungarlaselt Dénes Farkasilt, meie oma venelaselt Jevgeni Zolotkolt ja meie oma eestlaselt Tõnis Saadojalt. Samuti kinnitas ta, et näitus on pühendatud kunstile, mis teeb haiget ja tervendab, mistõttu kaasas ta valikusse ka näited Heidelbergi psühhiaatriahaigla kunstikollektsioonist.

"Heidelbergi kollektsioon oli mul mälupõhjas, ma nägin 1995. aastal Belgias väga head näitust sellest kollektsioonist ja see jäi mulle meelde," kinnitas Luuk ja lisas, et kuigi psühhiaatriahaigla patsientide tööd olid tal pidevalt meeles, siis näituse aluseks on ikkagi Eesti kunstnikud. "Ma olen nende kõigiga töötanud ja väga palju nende peale mõelnud," tõdes ta.

Lisaks Tõnis Saadoja varemvalminud seeriale "Arhitektuurifoto väikese poisiga", mida pole täismahus kunagi eksponeeritud, on näitusel väljas ka täiesti uued tööd, mis on saanud samuti inspiratsiooni arhitektuurifotost. "Ma olen ammu soovinud maalida äärmiselt madal kontrastiga teoseid," ütles ta ja kinnitas, et kui varem on tal sedalaadi tööd ebaõnnestunud, siis nüüd tegi ta need esmakordselt suures formaadis. "See tundus sobivat selle kujutusviisiga ja paitis, et sulandub ka sellesse näitusesse."

Heidelbergi psühhiaatriahaigla patsientide tehtud töid vaatab kunstnik Jevgeni Zolotko kui võrdväärseid, need tööd näitavad tema sõnul, et haigus ei piira kuidagi inimese loomingulisust. "Ma arvan, et see on tegelikult üks haruldane näitus ja harukordne suhtumine kuraatori poolt, kus pole lööklauseid," tõdes ta ja rõhutas, et rõhk on pandud hoopiski atmosfäärile.

Näitus "Olge te hoitud ja armastatud" jääb Tallinna kunstihoones avatuks 20. detsembrini.