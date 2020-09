Galerii: Maria Kapajeva küsib näitusel, miks on keskealine naine nähtamatu

17. septembrist on Kunstihoone galeriis avatud Maria Kapajeva isikunäitus "Kui maailm õhku lendab, loodan lahkuda tantsides". Kunstnik vaatleb naisi kogu elu saatvat ühiskondlikku survet ja otsib võimalusi, kuidas neile vastu astuda. Kuraator on Siim Preiman.

"Näitus keskendub ootustele, mida ühiskond naistele esitab, ning sotsiaalsele nähtamatusele, mis järgneb 40-aastaseks saamisele," ütles Kapajeva ja lisas, et kui naine peaks oma elu kohta langetama otsuse, mis ei ühti traditsioonilise ettekujutusega tema rollist ühiskonnas, võidakse teda pidada isekaks. "Hullemal juhul võivad sellised naised langeda avaliku nõiajahi ohvriteks, seega tahan oma uute teostega pakkuda külastajatele võimalust nendel teemadel kaasa mõelda."

Kuuest uuest teosest koosnev väljapanek lahkab keerukaid ja sageli vastakaid tundeid tekitavaid teemasid.

Kuraator Siim Preiman märkis, et kunstnikuna on Maria Kapajeva järjepidevalt käsitlenud naise rolli ühiskonnas: "Kapajeva näitus on hädavajalik ja kaalutletud vastulause neile, kes arvavad, et inimese keha ei kuulugi talle endale, vaid hoopis laiemale avalikkusele."

Kapajeva omandas fotograafia bakalaureusekraadi University for the Creative Arts'is ja magistrikraadi Westminsteri ülikoolis. Tema hiljutised isikunäitused on "Test Shooting" CBS-i Digital Art Space'is Kopenhaagenis (2019), "Unistus on helge, veel ebaselge" Narva kunstiresidentuuris (2017, kuraator Liisa Kaljula) ja "Interiors" Aucklandi fotograafiafestivalil Uus-Meremaal (2015).

Näitus "Kui maailm õhku lendab, loodan lahkuda tantsides" jääb avatuks kuni 8. novembrini.