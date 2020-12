Eesti pärimusmuusika keskus jagas muusikutele välja kümme stipendiumit

Eesti pärimusmuusika keskus jagas konkursi korras välja kümme stipendiumit suurusega 2000 eurot, mille eesmärk on toetada valdkonna arengut ning pärimusmuusika-alast loometegevust.

Eesti pärimusmuusika keskuse juht Tarmo Noormaa ütles, et osalejaid tuli oluliselt rohkem kui osati oodata. "Väga uhke ja kirev valik taotlusi oli meil laual. väga ägedaid ideid mõlgub pärimusmuusikute mõtetes ja eks nii suur taotluste hulk näitab, et praegusel ajal on seesugune abi muusikutele vajalik."

Stipendiumi pälvisid:

Sofia-Liis Kose

Kärt Tambet

Kaisa Kuslapuu

Kulno Malva

Karoliina Kreintaal

Eva Väljaots

Annika Mändmaa

Lauri Õunapuu

Cätlin Mägi

Piret Aus

Stipendiumikonkursile laekus kokku 44 avaldust. Kandideerima oodati kõiki, kes tegevad pärimusmuusika valdkonnas või kel on huvi sellega tegeleda. Kandideerijate hulgast valis stipendiumi saajad välja Eesti pärimusmuusika keskuse meeskonna liikmetest koosnev žürii.