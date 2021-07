Festivali The Dark Side of the Moon eelpeol astuvad üles Steffi ja Francesco Del Garda

Reedel, 16. juulil toimub klubis Hall eelpidu järgmisel kuul toimuvale festivalile The Dark Side of the Moon. Kolmel laval astuvad kohalike plaadikeerutajate kõrval erikülalistena üles Ostgut Toni ja Panorama Bari resident Steffi ja maailma üheks unikaalseimaks plaadikogujaks tituleeritud Francesco Del Garda.

Steffi on nihutanud elektroonilise muusika piire juba viimased kaks kümnendit ning tema plaadifirmad Klakson ja Dolly on toonud pildile hulga värskeid produtsente. Steffi eesmärk on leida uusi helisid ja formaate, mida kasutada seal, kus ta ennast kõige mugavamalt tunneb – tantsupõrandal.

Teise külalisena lendab kohale Francesco Del Garda, itaallasest plaadikoguja, kes on saanud tänapäeva tantsumuusikas omamoodi kultusikooniks. Toimugu pidu väikses maa-aluses keldris, kõrbes või mahajäetud laohoones, Francesco kasutab alati oma sisemist intuitsiooni ja kogemust, et tõmmata plaadikotist välja just see kõige õigem lugu.

Lisaks välisartistidele keerutavad plaate kohalikud DJ-d Kersten Kõrge, Kaarel Valter, Micaela Saraceno, CSAAR, Karl Erik Leik, klmn, Tanel Mütt, Kaspar Kivilo ja Meelis Vili. Pidu stardib Halli väliterrassil Suvilas kell 17 ning kolib hiljem sisse.

Elektroonilisele muusikale keskenduv festival The Dark Side of the Moon toimub 12.–15. augustil Noblessneri sadamalinnakus asuvas klubis Hallja selle välilalal Suvilas. Külalisesinejatena saabuvad Tallinnasse Polar Inertia, Regis, Oscar Mulero, Adriana Lopez, Bloody Mary, Voiski, Nicolas Lutz ja Laurine. Lisaks on live'ide ja DJ-settidega esindatud üle 50 kohaliku artisti.