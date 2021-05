Pärnu keskväljaku arhitektuurivõistluse võitja sulgeks Endla esise autodele

Võidutöö üks idee on, et Vee tänav muutub Endla teatri esise Vaasa pargi osaks ja suletakse autoliiklusele. Liiklus suunataks Akadeemia tänavale, silla juures oleks aga ringristmik, et sõidukid saaksid pöörata Laiale tänavale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Võidutöö pakub Pikale tänavale kuue kahe- ja kolmekorruselise hoone ehitamist, et kesklinnas taastada hansalinnale iseloomulik tihe hoonestus. Pikale tänavale jääks neljast sõidurajast alles kaks.

"Me ikkagi arvame, et see on päris reaalne plaan, mida teha. Kui uus sild tõesti tuleb, siis liikluskorraldus linnas ei pea olema nii tihe, /.../ autodele ei pea olema nii palju ruumi kesklinnas. See on oluline muutus ja annab inimestele palju rohkem ruumi, kus olla," rääkis Jõnn Sooniste.

"Selle võistlustöö nimi oli Uus-Pärnu. Mitte sellepärast, et me tahame luua nüüd uut Pärnut. /.../ Kui 1200 Vana-Pärnu põletati maha leedukate poolt, siis Uus-Pärnu, mis ehitati, see esimene linnus, on suhteliselt sellel samal võistlusalal," selgitas ta.

Võidutöö saab preemiaks 10 000 eurot, teise koha töö märgusõnaga "Lohe" saab 8000 ja kolmanda koha töö "Pärlikee" 6000 eurot.